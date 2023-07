Passanten unter Schock: Unbekannter Toter an Adria-Strand in Kroatien gefunden

Von: Anna-Lena Kiegerl

Vor der Küste der beliebten Urlaubsstadt Split hat man eine Leiche gefunden. Die Ermittlungen haben begonnen – Passanten standen unter Schock.

Split – Kroatien ist für viele Menschen ein Land der Träume. Steinfelsen, blaues Meer und Urlaubsgefühl, all das ist mit dem beliebten Urlaubsland in Verbindung zu bringen. Viele Deutsche machen Urlaub in dem Balkanland am Mittelmeer. Auch, wenn immer wieder Kritik an den steigenden Preisen für den Urlaub in Kroatien geübt wird. Eine Urlauberin war geschockt, nachdem sie ihre Rechnung gesehen hatte.

Vor allem Split ist eines der Urlaubsdomizile in Kroatien. Doch genau hier gab es nun einen erschreckenden Fund – und dieser versetzte viele Passanten unter Schock.

Toter an Adria-Strand gefunden: Schiffskollision wird vermutet

Wie Kosmo.at unter Berufung auf das kroatische Online-Portal Dalmacija Danas berichtet, wurde am 11. Juli 2023 kurz nach Sonnenaufgang eine Leiche im Meer gefunden. Die Hafenbehörde von Split entdeckte den leblosen Körper. „Heute, am 11. Juli 2023, in den frühen Morgenstunden, bemerkten die Mitarbeiter der Hafenbehörde im Meer vor Split den Körper eines Mannes, den sie aus dem Wasser zogen, an Land brachten und die Polizei informierten“, so berichtete die örtliche Polizei über den Vorfall.

Vor der Küste Splits hat man eine Leiche gefunden (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Passanten unter Schock: Leiche unter Plane liegen geblieben

Die Ermittlungen haben begonnen und die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Vermutet wird, dass Schiffe im Meer vor Split kollidierten. Laut der Polizeidirektion Split-Dalmatien läuft eine strafrechtliche Untersuchung. Passanten standen unter Schock, da die Leiche abgedeckt von einer weißen Plane vor einem Gebäude der Hafenbehörde liegen geblieben war. Zuvor hatte man den Körper aus dem Meer geborgen. Auch am Loisach-Isar-Kanal hatte man kürzlich eine Leiche gefunden. Dabei handelte es sich um einen 56-jährigen Wolfratshauser.