Mallorca-Security tritt offenbar bewusstlosen Touristen: Polizei nimmt zwei Türsteher fest

Von: Victoria Krumbeck

Ein Party-Abend in dem Ort Magaluf auf Mallorca endetet für einen Urlauber im Krankenhaus. Er wurde von einem Türsteher bewusstlos geschlagen.

München/Magaluf – Jährlich besuchen mehrere Millionen Touristen die spanische Insel Mallorca. Doch die Urlauber sind den Anwohnern regelmäßig ein Dorn im Auge. So beschwerte sich ein Anwohnerverband über Frauen, die leicht bekleidet spazieren waren. Als anstrengend werden auch viele Party-Touristen rund um den Ballermann und um den Party-Ort Magaluf bezeichnet. Dort kann der Ton auch mal rauer sein. Die spanische Polizeieinheit Guardia Civil nahm in Magaluf zwei Türsteher fest, die drei Urlauber verprügelt haben sollen.

Mallorca: Türsteher schlägt Touristen bewusstlos – Festnahme von Polizei

In Magaluf hat die Guardia Civil am 11. Juli zwei Türsteher festgenommen, wie die Mallorca Zeitung unter Berufung auf eine Pressemitteilung berichtete. Ihnen wird vorgeworfen, zwei Männer und eine Frau verprügelt und verletzt zu haben. Zunächst soll der Türsteher mit einem der Urlauber diskutiert haben. Doch die Diskussion entwickelte sich zu einer Auseinandersetzung. Der Türsteher soll den Touristen auf die Straße befördert und ihm einen Faustschlag verpasst haben. Dieser soll danach bewusstlos zusammengebrochen sein.

Menschen stehen vor einem Club in Magaluf. In dem Urlaubsort verprügelten zwei Türsteher Urlauber. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Trotz der Ohnmacht habe der Türsteher mehrfach gegen seinen Kopf getreten, wie die Mallorca Zeitung weiter schrieb. Eine Freundin des zusammengebrochenen Urlaubers wollte dazwischen gehen, doch daraufhin soll auch sie einen Fausthieb von dem Türsteher bekommen haben.

Türsteher prügeln auf Touristen ein – Ermittlungen wegen Totschlags eingeleitet

Währenddessen soll ein zweiter Türsteher den Freund des Opfers aus dem Lokal geprügelt haben. Die drei Urlauber mussten medizinisch behandelt werden. Der ohnmächtige Urlauber musste aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Palma gebracht werden. Die Überwachungskamera des Lokals zeichnete den Vorfall auf. Die zwei Türsteher sitzen in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen Körperverletzung und versuchten Totschlags ermittelt.

Gegen den sogenannten „Sauftourismus“ am Ballermann und in Magaluf wurden bereits Maßnahmen beschlossen. Doch weil manche Lokale sich nicht an die Regeln hielten, wurden einige letztes Jahr geschlossen. (vk)