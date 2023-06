Madonna aus Krankenhaus entlassen – Welttournee wird verschoben

„Queen of Pop“ wurde intubiert

Die „Queen of Pop“, Madonna, musste in die Notaufnahme gebracht werden. Die 64-jährige Madonna wurde bewusstlos in ihrer Wohnung aufgefunden - jetzt wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen.

Update vom 29. Juni 2023, 17.59 Uhr: Wie die BBC berichtet, wurde Popstar Madonna aus dem Krankenhaus entlassen. Nach ihrem Aufenthalt auf der Intensivstation würde sich die Sängerin wieder besser fühlen. Wie ihr Manager Guy Oseary zuvor bekannt gegeben hatte, musste Madonna wegen einer „schweren bakteriellen Infektion“ auf der Intensivstation behandelt werden.

+ Nach ihrem Krankenhausaufenthalt wurde Popstar Madonna wieder entlassen. © imago/Archivbild

Unter Berufung auf CNN heißt es, dass Madonna in einem privaten Krankenwagen zu ihrem Haus in New York gebracht wurde. Eigentlich hätte die 64-Jährige in den kommenden Wochen eine siebenmonatige Welttournee beginnen sollen. Diese muss nun verschoben werden.

Madonna bewusstlos in Notaufnahme gebracht – Familie des Popstars „bereitete sich auf das Schlimmste vor“

Update vom 29. Juni 2023, 11.19 Uhr: Mehrere Tage lang lag die Pop-Ikone Madonna auf der Intensivstation. Wie ihr Manager Guy Oseary bekannt gab, sei die 64-Jährige zwar noch in ärztlicher Behandlung, aber auf dem Weg der Besserung. Für ihre Familie sei dies eine besonders schwere Zeit gewesen – voller Angst und Ungewissheit. Madonnas Zustand sei zwischenzeitlich sehr ernst gewesen. „In den letzten Tagen wusste niemand so recht, in welche Richtung sich die Situation entwickeln würde, und ihre Familie bereitete sich auf das Schlimmste vor“, sagte ein Verwandter, der nicht namentlich genannt wird, der Daily Mail. Dies sei auch der Grund gewesen, warum die Öffentlichkeit erst so spät davon erfuhr.

Das Familienmitglied sagte zudem, dass der schockierende Zusammenbruch womöglich ein Weckruf für Madonna gewesen sei. Sie halte sich für „unbesiegbar“ und habe sich extrem angestrengt, um sich auf die anstehende Tournee vorzubereiten. Sie solle sich nun voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Gespräche über ihre gecancelten Termine und die verschobene Tournee seien am Krankenbett verboten. „Niemand darf in ihrer Gegenwart auch nur ein Wort über die Arbeit verlieren, weil sie sonst durchdreht“, so der Verwandte.

Große Sorgen um Popstar: Madonna bewusstlos in Notaufnahme gebracht – „Wir beten für dich“

Update vom 29. Juni 2023, 7.30 Uhr: Nachdem die Fans der „Queen of Pop“ die Schock-Nachricht, dass ihr Idol am 24. Juni bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden und auf der Intensivstation behandelt werden musste, verdaut hatten, setzte sich im Netz eine große Welle der Zuneigung in Gang. „Wir beten für dich“, schreiben bestürzte Madonna-Fans. Oder: „Wir hoffen, dass es dir schnell wieder besser geht“.

Sowohl auf Madonnas eigenem Instagram-Account als auch von dem ihres Managers Guy Oseary, der die Nachricht über den Vorfall auf diesem Weg öffentlich machte, platzt die Kommentarspalte bereits wenige Stunden später aus allen Nähten. „We love you, Queen“ oder „Die Welt braucht dich!“, steht dort. Eine Userin schickt ihrem geliebten Star „heilende Energie“. Nur wenige kritische Stimmen melden sich zu Wort, die ihr wegen ihres Alters vom oft harten Tourleben abraten.

Nach Sorge um erkrankten Popstar Madonna: Fans senden Genesungswünsche im Netz

Die meisten Fans sind sich einig: Die Gesundheit ist wichtiger ist als eine verschobene Tour. Am 15. Juli sollte eigentlich die Welttournee des 64-jährigen Popstars starten. Diese schloss auch Konzerte in Europa ein, die für Herbst geplant waren, unter anderem in Köln, Berlin, Paris und London. Wegen des gesundheitlichen Notfalls wurden die Termine jedoch abgesagt. Wann sie nachgeholt werden, ist derzeit noch unklar.

+ Die „Queen of Pop“ wurde am Samstag, dem 24. Juni 2023, bewusstlos aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. © Hahn Lionel/ABACA/Imago

Madonna befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung, wie ihr Manager erklärte, wird nach ihrer schweren bakteriellen Infektion aber noch behandelt. Ob zu Hause oder noch im Krankenhaus ist derzeit nicht bekannt. Die Liebe ihrer Fans und die zahlreichen guten Wünsche werden den Star aber sicherlich freuen und beim Gesundwerden unterstützen.

Erstmeldung vom 28.06.2023: New York – Popstar Madonna wurde bereits am Samstag, dem 24. Juni, bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden. Sie wurde umgehend in die Notaufnahme gebracht – darüber berichtet die Website pagesix.com.

Popstar Madonna musste in Notaufnahme gebracht werden

Der Manager von Madonna, Guy Oseary, sagte zu dem Krankenhaus-Aufenthalt von der „Queen of Pop“: „Am Samstag, dem 24. Juni, entwickelte Madonna eine schwere bakterielle Infektion, durch die sie mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen musste.“ In dem New Yorker Krankenhaus wurde Madonna intubiert, mittlerweile wurden die Schläuche jedoch entfernt. Wie ihr Manager weiter auf Instagram schreibt, befindet sie sich auf dem Weg der Besserung.

Für Madonnas Fans hat Guy Oseary eine Nachricht zum Aufatmen: „Es wird davon ausgegangen, dass sich Madonna vollständig erholt.“ Durch den Vorfall wurde die bevorstehende Tour von Madonna verschoben.

Wenn es dem Popstar in den kommenden Tagen oder Wochen besser geht, sollen „ein neuer Tour-Start und die weiteren Termine der Tour“ bekannt gegeben werden. Dem Bericht von pagesix.com zufolge soll Madonnas Tochter Lourdes Leon ihr nicht von der Seite weichen. Die „Queen of Pop“ selbst äußerte sich noch nicht.

