Italien: Mysteriöse Rauchkringel am Vulkan Ätna lassen Touristen rätseln

Von: Johannes Welte

Das Phänomen der Dampfkringel ist am Ätna immer wieder mal zu beobachten. © EtNative - to explore Mount Etna/Facebbok

Der Ätna auf der italienischen Insel Sizilien ist der größte Vulkan Europa und sehr aktiv. Momentan spuckt er zwar keine Lava, dafür verwundert er Touristen mit mysteriösen Rauchzeichen.

Catania – Wenn der Ätna nicht gerade Lava spuckt, macht der etwa 3357 Meter hohe Vulkanriese im Süden Italiens mit einer Rauchfahne schon von weitem auf sich aufmerksam. Dieser Tage pustete der Ätna rätselhafte Rauchkringel in den Himmel über Sizilien.

„Da hat Gandalf mal wieder gepustet“, witzeln die Einheimischen gerne, wenn man sie nach den Rauchzeichen fragt und sie den Gast auf die falsche Spur des Zauberers aus Herr der Ringe bringen wollen. Der Tourenveranstalter EtNative hat auf Facebook eine

Video zeigt, wie die Kringel entstehen

ernsthaftere Erklärung für die Herkunft der Kringel überm Krater: „Normalerweise sind es flache Explosionen, die diese Ringe erzeugen, und im Allgemeinen kann ihr Vorhandensein auf einen Aufstieg oder eine dem Stillstand von Magma entlang des Schaches zur Oberfläche hinweisen.“

Das Magazin pm-wissen.com wird noch genauer: „Streng genommen bestehen die auffälligen Gebilde gar nicht aus Rauch, sondern aus verschiedenen Gasen, darunter vor allem Wasserdampf.“ Der Vulkan erzeuge sie, wenn innerhalb eines Schlots Gasbläschen im aufsteigenden Magma aus perlen und sich nach und nach zu einer großen Blase vereinigen.

„Die platzt schließlich an der Oberfläche, und das Gas rollt an den Kraterrändern nach oben ab.“ Weil es wärmer und weniger dicht sei als die Umgebungsluft, steige es auf, kondensiere es – „und wird dadurch als Ring sichtbar“. Je runder der Krater im Inneren ist, desto schöner ist der Kringel.

Facebook-Post von Vulkankringeln am Ätna geht viral

Ein Facebook-Posting der Touristinformation Catania tour vom Samstag geht gerade viral: Über 50 000 User haben die beeindruckenden Bilder von gleich drei Ringen über dem Hauptkrater- der Bocca Nuova und zwei der vier Nebenkratern ihr Like gegeben. „Fühlt sich an wie Alice im Wunderland“, schreibt eine Userin. „Was für ein Schauspiel“ -„fantastisch“ - „einfach spektakulär“ lauten weitere Kommentare.

Vorboten eines neuen Ausbruchs?

Bleibt die Frage, ob die Kringel ein Anzeichen für einen nächsten Ausbruch sind. „Die energiereichen Emissionen von heißem Gas in der Bocca Nuova dauerten an und an der Nordflanke kam es zu einem Schwarmbeben“, berichtet die Seite vulkan-etna-update.de. Auch Aschewolken wurden im Norden ausgestoßen. Das letzte Mal hatte der Ätna Mitte August Lava gespien. Der Flughafen Catania musste wegen der Verschmutzung der Startlandebahn durch Asche vorübergehend gesperrt werden.

Der letzte Ausbruch des Ätna am 14. August hinter der Hafenzeile der Großstadt Catania © Andrea Savi/Facebook

Während der Ätna in der Regel nicht sehr gefährlich wird für die Anwohner, fürchten die Menschen in den Phlegräischen Feldern bei Neapel einen verheerenden Ausbruchs dieses Super-Vulkans. Auch der benachbarte Vesuv lässt mit Beben aufhorchen. Ein weiterer Vulkan am Meeresgrund vor Italiens Küste könnte mit einem Tsunami Hunderte Städte und Gemeinden verwüsten.