Tragisches Unglück in Südtirol: Zwei deutsche Urlauber stürzen mit Segelflugzeug ab – tot

Teilen

Segelflugzeug am Himmel (Symbolfoto). © Axel Krieger/imago

Zwei Urlauber aus Deutschland sind beim Absturz ihres Segelflugzeugs ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um einen Mann und einen Jugendlichen.

Welsberg-Taisten – Die beiden Deutschen waren am Dienstagabend auf dem Rückflug nach Österreich. Dann stürzte ihr Segelflugzeug in den Südtiroler Bergen am Lutterkopf bei Taisten aus zunächst noch unklarere Ursache ab. Einsatzkräfte konnten am Mittwoch nur noch ihre Leichen bergen. Eines der beiden Opfer war Jahrgang 2005 und damit noch ein Teenager, wie ein Bergretter am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Südtirol: Urlauber stürzen bei Rückflug nach Österreich ab - Ursache zunächst noch unklar

Die beiden Männer – der zweite wurde 1951 geboren – waren am Dienstag vom österreichischen Bundesland Osttirol aus über die italienische Grenze nach Südtirol geflogen. Beim Rückflug stürzte das Segelflugzeug aus zunächst ungeklärter Ursache am Berg Lutterkopf in der Gemeinde Welsberg-Taisten im Pustertal ab.

Die Leichen wurde am Mittwochmorgen geborgen. Beim Beginn der Suche am Abend waren neben Bergrettern und Polizisten auch zwei Hubschrauber im Einsatz, am Mittwoch dann sogar drei. Woher genau in Deutschland die beiden Unfallopfer waren, teilte die Bergrettung nicht mit. (dpa/ml)