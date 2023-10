Tragödie auf Bundesstraße: Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte nach Porsche-Crash

Ein Trümmerfeld erstreckt sich nach dem Unfall über die Straße. © Nonstopnews

Ein Porsche-Fahrer verliert auf der regennassen B212 die Kontrolle. Der folgende Unfall endet für zwei Menschen tödlich.

Stadland – Ein tragischer Unfall hat sich am Samstagmittag auf der Bundesstraße 212 nahe Stadland im ereignet. Ein Porsche-Fahrer war mit seinem 480 PS starken Sportwagen in Richtung der ostfriesischen Stadt Norden unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verlor. Das Auto schleuderte über die mehrspurige Straße und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW T-Roc.

Verheerender Unfall auf B212: Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte

In dem VW T-Roc befanden sich vier Personen. Zwei von ihnen erlitten bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarben. Die zwei weiteren Insassen sowie der Fahrer des völlig zerstörten Porsche Carrera GTS zogen sich schwere bis lebensgefährliche Verletzungen zu. Zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, um die Unfallopfer in Fachkliniken zu bringen.

Auch ein weiterer VW und ein Pferdegespann waren in den Unfall involviert. Der Fahrer des zweiten VW blieb unverletzt. Bei dem Pferdegespann wurde die komplette Hinterachse des Anhängers herausgerissen, sodass dieser umkippte. Glücklicherweise erlitt das Pferd in der Box nur leichte Prellungen.

Schreckensszenario auf B212: Sportwagen-Unfall fordert zwei Todesopfer

Die Unfallstelle war über Stunden voll gesperrt. Die Trümmer lagen auf mehreren hundert Metern verteilt, die Fahrzeuge waren teils weit in den Grünstreifen geschleudert. Die Polizei sicherte akribisch alle Spuren, um auch die gefahrene Geschwindigkeit später rekonstruieren zu können. Helfer des Kriseninterventionsteams kümmerten sich um Augenzeugen, die unter Schock standen.