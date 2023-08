Tragödie im Nachtzug: Junger Mann leblos aufgefunden

Reanimation

+ © Georg Wendt/dpa Am Bahnhof Altona wurde der leblose junge Mann gefunden. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Großer Schock im Nachtzug aus der Schweiz am Bahnhof Altona. Am Sonntagmorgen fanden Putzkräfte einen leblosen jungen Mann.

Hamburg – In der Nacht zu Sonntag ereignete sich eine Tragödie im Intercity „IC 60470“, der von Zürich in der Schweiz nach Hamburg unterwegs war. Als der Zug morgens am Bahnhof Altona in Hamburg ankam, entdeckten Reinigungskräfte einen leblosen jungen Mann in einem Abteil.

Der Nachtzug startete um 20:59 Uhr am Züricher Bahnhof und begann eine rund elfstündige Reise durch die Nacht bis nach Norddeutschland, mit insgesamt 17 Zwischenstopps, darunter Basel, Freiburg, Frankfurt, Göttingen und Hannover. In einem Abteil nahm ein 25-jähriger Mann Platz, dessen Ziel Hamburg war.

Hamburg: Putzfrau entdeckt leblosen Passagier im Nachtzug aus der Schweiz

Der Nachtzug erreichte mit etwas Verspätung kurz vor 9 Uhr den Bahnhof Altona - seine Endstation. Während dutzende Passagiere am Gleis 8 ausstiegen und die Waggons verließen, bereitete sich das Reinigungspersonal der Deutschen Bahn darauf vor, den Nachtzug zu säubern, einschließlich der Abteile, Liege- und Schlafwagen.

Nach kurzer Zeit dann der Schock: Die Reinigungskräfte entdeckten in einem der Abteile den leblosen jungen Mann. Er war nicht ansprechbar und kollabiert. Sofort alarmierten die geschockten Zeugen die Bundespolizei. Mehrere Beamte handelten schnell und reanimierten den 25-Jährigen. Sie konnten ihn wiederbeleben, bevor die ersten Sanitäter und Notärzte am Gleis 8 eintrafen.

Ein Sprecher der Bundespolizei erklärte gegenüber der „Hamburger Morgenpost“: „Der Mann hatte keine Vitalfunktion, die Beamten begannen sofort mit der Wiederbelebung.“ Der Passagier wurde unter laufender Reanimation mit einem Rettungswagen in die Asklepios Klinik Altona gebracht. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr und wird auf der Intensivstation behandelt.