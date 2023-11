Tragödie in Hamburg: Kind (8) stürzt aus dem sechsten Stock und stirbt

Von: Elias Bartl, Adriano D'Adamo

Schrecklicher Unfall in einem Hamburger Mehrfamilienhaus. Ein Kind stürzt aus dem 6. Stock. Retter bringen den Jungen in eine Klinik, in der er wenig später seinen Verletzungen erliegt.

Hamburg – Ein erschütternder Notfall hat am frühen Nachmittag des 10. Novembers die Hamburger Feuerwehr in Atem gehalten. Ein achtjähriges Kind stürzte aus dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses. Unter Hochdruck kämpften die Rettungskräfte um das Leben des Kindes. Unter Reanimationsbedingungen wurde der Junge in eine Klinik transportiert. Wie die Polizei am Abend mitteilte, erlag der 8-Jährige dort wenig später seinen schweren Verletzungen.

Emotionale Belastung: Notfallseelsorge und Kriseninterventionsteam vor Ort

Das Kind fiel aus dem sechsten Stock. © Lenthe-Medien/Schmid

Die tragische Situation hinterließ tiefe Spuren bei Angehörigen und Einsatzkräften. Um die emotionale Belastung zu bewältigen, wurden sie von der Notfallseelsorge und dem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut. Insgesamt 14 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Johanniter waren im Einsatz

