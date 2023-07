Leiche vor Barack Obamas Anwesen entdeckt – jetzt spricht die Ex-Präsidentenfamilie

Von: Momir Takac

Nahe der Sommerresidenz von Barack Obama wird im Wasser eine Leiche gefunden. Bald ist klar, dass der Tote ein langjähriger Bekannter der Familie ist.

Edgartown – In der Nähe des Anwesens von Ex-US-Präsident Barack Obama auf der Insel Martha‘s Vineyard ist eine Leiche entdeckt worden. Wie sich später herausstellte, handelt es sich bei dem Toten um den langjährigen Koch der Familie. Er starb offenbar durch ein Unglück beim Stand-up-Paddling.

Am Montagvormittag (24. Juli) bargen Rettungstaucher gegen 10 Uhr (Ortszeit) eine männliche Leiche aus einem Weiher in Edgartown im US-Bundesstaat Massachusetts. Ganz in der Nähe verbringen die Obamas seit Jahren den Sommer. Mittels Sonargerät hatte die Polizei den Körper zuvor etwa 30 Meter vom Ufer in einer Tiefe von 2,40 Meter geortet.

Leiche nahe dem Anwesen der Obamas stellt sich als deren langjähriger Koch heraus

„Ein männlicher Paddler ging ins Wasser, schien kurzzeitig Schwierigkeiten zu haben, an der Oberfläche zu bleiben, er ging unter und tauchte nie wieder auf“, wird die Massachusetts State Police in mehreren Medien der USA zitiert. Die Suche hatte am Sonntagabend begonnen. Die spätere Identifizierung des Leichnams ergab, dass es sich um Tafari Campbell handelte. Der 45-Jährige kochte bereits im Weißen Haus, als Obama Präsident war, und blieb der Familie später als privater Koch erhalten.

Ex-US-Präsident Barack Obama trauert um seinen langjährigen Koch Tafari Campbell. © picture alliance/dpa/AP | Ron Edmonds / IMAGO / MediaPunch / Montage

„Tafari war ein geliebter Teil unserer Familie“, schrieben die Obamas in einer Erklärung dem Sender CNN. „Als wir ihn zum ersten Mal trafen, war er ein talentierter Sous-Chef im Weißen Haus – kreativ und leidenschaftlich für Essen und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. In den folgenden Jahren lernten wir ihn als einen herzlichen, lustigen und außerordentlich freundlichen Menschen kennen, der unser aller Leben ein wenig schöner machte.“

Obamas über Campbell: „Es bricht uns das Herz, dass er von uns gegangen ist“

„Deshalb baten wir Tafari, als wir uns anschickten, das Weiße Haus zu verlassen, bei uns zu bleiben, und er stimmte großzügig zu. Seitdem war er ein Teil unseres Lebens, und es bricht uns das Herz, dass er von uns gegangen ist.“ Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich die Obamas nicht in ihrer Residenz.

Campbell hinterlässt seine Frau Sherise und die Zwillinge Xavier und Savin. Zwar geht die Polizei von einem Unglücksfall aus, dennoch wird der Tod untersucht. 2020 hatte der damalige Präsident Donald Trump Obama einen Skandal anhängen wollen. Doch Justizminister William Barr hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. (mt)