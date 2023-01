Dating-Trend „Sologamie“ sorgt für echte Gänsehaut-Momente

Von: Jana Stäbener

Ist „Sologamie“ etwa der neue Dating-Trend? Selena Gomez hat es vorgemacht. Das Thema sorgt derzeit immer wieder für Gänsehaut-Momente.

Im Juli 2022 ist Selena Gomez, die auf Social Media öfter durch Selbstliebe-Posts auffällt, 30 geworden. Ein Meilenstein für die Sängerin und Schauspielerin. Deswegen schmiss sie zu diesem Anlass auch eine große Party in einem Privathaus auf Malibu und trug ein wunderschönes rosa Versace-Kleid – davon teilt sie sogar ein Bild auf Instagram (siehe unten).



Was man auf diesem Bild auch sieht: hunderte rote Rosen. Sie säumen die Treppe, die Selena Gomez herunterschreitet. Hinter ihr folgt ihre kleine Schwester Gracie Elliott Teefey, in einem Kleid, das nach Blumenmädchen bei einer Hochzeit aussieht. Korrektur: Es sieht nicht nur danach aus. Gracie ist an diesem Tag ein Blumenmädchen bei Selena Gomez Hochzeit mit sich selbst, wie buzzfeed.de zusammenfasst.

Selena Gomez heiratet sich selbst – an ihrem 30. Geburtstag

Das bestätigte die Sängerin in einem Gespräch mit Rolling Stone einige Monate später. „Ich dachte, ich wäre mit 30 schon verheiratet, also habe ich mir eine Hochzeit geschmissen“, stellt sie ironisch klar. Zu dieser Selbstliebe-Heirat (die sicher zu den Hochzeitsmomenten zählt, bei denen man weiß, das hält ewig) lud sie Menschen ein, die in ihren Zwanzigern eine wichtige Rolle gespielt hatten. Laut Vogue waren das unter anderem auch ihre Nierenspenderin Francia Raísa bis hin zu Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Camila Cabello und Miley Cyrus.



Sie spricht im Interview auch über ihre mentalen Probleme: „Ich erinnere mich ständig daran, dass es einen Grund gibt, warum ich hier bin. Es klingt manchmal wirklich kitschig, wenn ich es sage, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich sonst hier wäre.“ Ein Grund, warum sie den Song „My mind and Me“ geschrieben hat. Der sei zwar traurig, aber unterstreiche auch die schönen Seiten ihres Lebens, in denen sie Dates und Konversationen mit sich selbst habe.

Sologamie-Trend: Selbstliebe auf ein neues Level heben

Unter einem Instagrampost wenige Tage nach ihrem Geburtstag (siehe oben) schreibt sie über die kommenden Jahre: „Ich will das Schöne und das Schmerzhafte einen Tag, nach dem anderen so nehmen, wie es kommt. Ich will zulassen, dass es mich zu der besten Version meiner selbst macht. Denn die will ich sein – nicht nur für andere und euch – sondern auch für mich.“



Dass diese Selbstliebe bei Selena Gomez in einer Hochzeit endete, ist gar nicht so ungewöhnlich, wie man zuerst denken mag. „Sologamie“ nennt sich der Trend, bei dem (übrigens nicht nur glückliche) Singles Selbstliebe auf ein neues Level heben. Auch Adriana Lima postet laut Focus ein Bild, wie sie sich selbst einen Ring schenkte. Klingt jedenfalls besser, als der Dating-Trend „Mosting“, der ganz schön fies sein kann.

Nicht nur Selena Gomez (rechts) heiratete sich selbst. Auch auf TikTok finden sich rührende Selbstliebe-Zeremonien (links). © Screenshot TikTok /IMAGO / ZUMA Wire

Und warum auch nicht: Die Person, mit der man den absoluten Großteil seines Lebens verbringt, ist am Ende eben man selbst. Manche Menschen, denen das bewusst wird, heiraten sich selbst und gestehen sich ihre ewige Liebe und Wertschätzung. Auch auf TikTok finden sich einige Videos, in denen sich Personen selbst Verlobungsringe schenken und sich selbst heiraten – Gänsehaut vorprogrammiert.

So auch die Userin @courtok69 (siehe TikTok unten): „Ich habe mich selbst geheiratet und es war klasse“, schreibt sie und zeigt Bilder ihrer Hochzeit. Die Musik im Hintergrund: rührend.

Diese junge Frau praktiziert eine Art Selbstliebe-Zermonie, wie sie es nennt. Damit will sie ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen.

„Ich verliebe mich jeden Tag wieder neu in mich selbst“, erzählt diese LGBTQIA+-Person von ihrer Sologamie-Story.

„2023 heirate ich mich selbst“ schreibt diese Person in ihrem TikTok und spricht damit wohl all denen aus der Seele, die endlich mal mehr Selbstliebe praktizieren müssen.

Auch diese Selbst-Liebe Hochzeit zeigt, wie magisch Sologamie sein kann...

