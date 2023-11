„Bird-Test“: Neuer Dating-Trend geht im Netz viral

Von: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Wird die eigene Beziehung eine längere Zeit Bestand haben oder nicht. Diese Frage soll der sogenannte „Bird-Test“ geben – doch wie zuverlässig ist er?

München – Menschen in einer Beziehung können unsicher darüber sein, ob die Partnerschaft eine Zukunft hat. Ein TikTok-Trend, „Bird-Test“ genannt, soll diese Frage mit einfachen Methoden klären.

Viraler TikTok-Trend: „Bird-Test“ verrät, wie stabil eine Beziehung ist

Auf TikTok zeigt sich eine Nutzerin erstaunt darüber, wie wenig Menschen den sogenannten „Bird-Test“ eigentlich kennen. Wie sie in ihrem Video auf TikTok mitteilt, kann dieser Test vorhersagen, ob eine Beziehung halten wird oder nicht.

„Ich mache alles von dem Bird-Test abhängig, weil er einfach nie versagt“, sagt sie. Der Test auf Liebesbeziehungen ausgelegt, kann aber angeblich auch bei Freundschaften zeigen, ob diese halten werden.

Wie der Bird-Test herausfindet, ob eine Beziehung eine Zukunft hat, verrät sie anschließend. „Wenn ihr etwas sagt, das vermeintlich irrelevant ist, müsst ihr darauf achten, wie euer Partner, Freund oder Familienmitglied darauf reagiert.“ Ein gutes Zeichen ist es dann, wenn der Gegenüber interessiert ist, obwohl es sich um etwas vermeintlich Belangloses handelt. Reagiert die andere Person jedoch mit Abneigung oder interessiert sich nicht für das Gesagte, steht die Beziehung laut der TikTokerin in keinem guten Licht. Auch der Dating-Code „The Ick“ ging auf TikTok viral.

Trend auf TikTok bekommt Millionen Klicks: So funktioniert der Bird-Test

An einem Beispiel will die TikTokerin Lyss Lyss zeigen, wie Tester am besten vorgehen sollten. „Ich hatte mal ein Mädchen kennengelernt und wir sind zusammen zu Starbucks gegangen. Als wir an einem Tisch saßen, habe ich nach draußen geguckt und einen Specht in einem Baum gesehen und ‚oh da ist ein Specht im Baum‘ gesagt. Das Mädchen hat sich so schnell umgedreht und hat mich gefragt, wo der Specht ist.“ Wie sie weiter erzählt, hätten sich die beiden Frauen in den folgenden zehn Minuten angeschaut, wie der Specht auf den Baum einhackt sowie währenddessen Fun-Facts darüber gegoogelt.

Hätte die andere Person also kein Interesse an dem Vogel gezeigt, hätte sie den Bird-Test nicht bestanden. Da sie aber direkt Feuer und Flamme dafür war, bestand sie ihn. Mit der anderen Frau ist die TikTokerin nach eigenen Angaben noch immer eng befreundet – dem Bird-Test sei Dank. Das Video wurde in kürzester Zeit bereits über 4,6 Millionen Mal angeklickt. Andere TikTok-Nutzer zeigten sich allerdings eher skeptisch und machten sich über den Bird-Test lustig: „Meine Mutter hat den Bird-Test nicht bestanden, deshalb musste ich sie verstoßen“, witzelte ein User. Millionenfach geklickt werden auch Videos von Arbeitnehmern, die live kündigen.