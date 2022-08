Bioladen-Kundin (89) verrät grinsend „Trick“, wie Melonen besser schmecken - und sorgt für Mega-Lacher

Von: Armin T. Linder

Der Mitarbeiter eines Bioladens trägt bei Twitter einen Melonen-Trick weiter, den ihm eine betagte Kundin verraten hat. Viele feiern jetzt die Frau.

München - So viele Likes sammeln wohl nur wenige „Rezept-Tipps“ bei Twitter. Auf rund 3.000 „Gefällt mir“-Angaben (Stand 23.7.) kommt der Beitrag eines Twitter-Users, der wohl in einem Bioladen arbeitet und von einer Begebenheit mit einer Stammkundin berichtet. Dass sich diese so zugetragen hat, ist natürlich nicht bestätigt - aber auf einen Fake deutet auch nichts hin.

Bioladen-Kundin bohrt Loch in Melonen - und schüttet Prosecco rein

„Nie werde ich die Stammkundin vergessen, die mir heute im Bioladen schelmisch grinsend und mit den Brauen wackelnd ihren ‚Trick‘ verraten hat, wie Melonen besser schmecken“, schreibt er. Und nach einem Doppelpunkt erklärt er auch, wie dieser Kniff aussieht. „Loch rein, Prosecco hinterher, kühlen.“

Der Twitter-Nutzer ergänzt: „Kundin ist 89. Live long and prosper.“ Nun ist der Trick natürlich genauso mit Vorsicht zu genießen wie die Spezial-Melone, die damit entsteht. Und man sollte auch nicht uneingeschränkt Alkoholkonsum zum Älterwerden empfehlen. Alkohol schadet offenbar Frauen mehr als Männern, wie 24vita.de berichtet. Auch wenn es Berichte gibt, dass kleine Mengen gut sein können.

Twitter-Nutzer feiern erfinderische betagte Bioladen-Kundin

Der Grund für den Erfolg des Tweets ist vermutlich ein anderer: Man kann sich bildhaft vorstellen, wie die rüstige Kundin - eben „schelmisch grinsend“ ihren Geheimtipp verraten hat. „Herrlich und klasse, solch wunderbare Kund*innen zu erfahren, und der Tag ist sogleich viel schöner“, kommentiert eine Nutzerin und wünscht dem Twitterer täglich viele davon.

„Cooooooool wie eine Gurke, die alte Frau“, schreibt ein anderer auf Englisch. „Die Alten (lieb gemeint) sind die Besten“ und „Schreib n Plakat dafür und häng es ans Obstregal ... Zusatzverkauf ist gesichert, tolle Omi“, heißt es ebenfalls.

Die Rückfragen, wie die Melonen-Kundin denn am Ende ihr Werk genießt, kann der Mann aus dem Bioladen übrigens auch nicht beantworten. „Isch ‘abe keine Ahnung Hauptsache sie hat Spaß und bei ihr funktioniert es.“ Zu einem unschönen Vorfall kam es hingegen kürzlich ebenfalls in einem Bioladen. (lin)