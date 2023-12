Trigema: Elisabeth Grupp über ihren Mann - „Meine Tochter und ich kritisieren ihn für solche Aussagen“

Von: Sina Alonso Garcia

Drucken Teilen

Wolfgang Grupp ist vielen als exzentrischer Unternehmer bekannt. In seiner Familie erhält der Trigema-Chef für seine erzkonservativen Ansichten nicht immer Zuspruch – wie seine Frau in einem Interview erklärt.

Burladingen – Mit provokanten Aussagen über Betriebsräte, zum Thema Homeoffice oder über die Frauenquote im Unternehmen sorgt Trigema-Chef Wolfgang Grupp (81) immer wieder für Schlagzeilen. Um ein Statement zu wirtschaftlichen oder politischen Fragen ist der Burladinger Unternehmer nie verlegen.

Während Grupps unternehmerisches Denken viel Anerkennung findet, stößt beispielsweise sein fragwürdiges Frauenbild sowie seine Sicht auf Menschen mit Problemen auf Kritik. Mitunter erhält er für seine Aussagen auch Gegenwind in der eigenen Familie, wie seine Frau Elisabeth (57) jetzt in einem Interview verriet.

„Meine Tochter und ich kritisieren ihn für solche Aussagen – und auch mein Sohn“

Auch, wenn man sich liebt, darf es Meinungsverschiedenheiten geben: Obwohl sie nicht jede Ansicht teilen, sind die Grupps bereits 35 Jahre verheiratet. © IMAGO / Rainer Unkel (Fotomontage BW24)

In der Sendung Maischberger (ARD), in der das Ehepaar Grupp kürzlich zu Gast war, brachte die Moderatorin Sandra Maischberger eine Aussage Grupps zur Sprache, in der er sich abfällig über zwei Politikerinnen äußerte. So habe er, als Angela Merkel 2015 Annegret-Kramp-Karrenbauer zur CDU-Chefin ernannte, von „Weibergeschacher“ gesprochen. Sandra Maischberger stieß das offenbar sauer auf. „Finden Sie alles in Ordnung, was Ihr Mann so sagt?“, richtete sie sich an Elisabeth Grupp.

Wie Grupps Ehefrau erklärte, finde sie die Aussagen ihres Mannes in Bezug auf die weibliche CDU-Spitze „sicherlich nicht in Ordnung“. Das Wort „Weibergeschacher“ habe er jedenfalls nicht von ihr. Für seine konservative Haltung erntet der Trigema-Boss offenbar nicht nur von seiner Gattin Kritik. „Meine Tochter und ich kritisieren ihn für solche Aussagen – und auch mein Sohn“, betont Elisabeth Grupp gegenüber Maischberger.

Wolfgang Grupp erzielt auf TikTok und Co. hohe Reichweiten – seine Familie steht hinter ihm

Zwar sorgt Grupp Senior mit seinen markanten Sprüchen und seinem oft etwas aus der Zeit gefallenen Weltbild mitunter für Empörung. Gleichzeitig erlangt er mit seiner direkten Art eine hohe Reichweite. In den sozialen Medien etwa werden Videos seiner Auftritte oft hunderttausendfach angesehen. Obwohl er Social Media selbst nicht nutzt, ernten seine Reden auf TikTok und Co. begeisterte Reaktionen bei vielen Usern. Mit seinem auffälligen Auftreten ist er seit vielen Jahren Trigemas größtes Aushängeschild.

81 Jahre Wolfgang Grupp: 20 Fotos, die den Unternehmer im Wandel der Zeit zeigen Fotostrecke ansehen

Auch, wenn sie nicht alle seine Ansichten teilt, steht Elisabeth Grupp hinter ihrem Mann – und sieht auch die positiven Aspekte seiner starken Medienpräsenz. „Ich glaube, gerade aus seiner Position heraus, ist es schon wichtig, auch mal etwas zu überspitzen.“ So sei etwa erst durch Aussagen ihres Mannes zum Thema Homeoffice eine angeregte, öffentliche Diskussion entstanden. Obwohl er oft aneckt, stehen neben Grupps Ehefrau auch die Kinder Bonita (34) und Wolfgang Grupp Junior (32) voll und ganz hinter ihm.

Wolfgang Grupp bleibt bei seiner Meinung: „Habe gesagt: Ich wähle erst wieder CDU, wenn Herr Merz zurück ist“

„Wir erhalten in den sozialen Medien unheimlich viel Feedback“, sagt Elisabeth Grupp. „Auf der einen Seite bekommen wir Schläge, auf der anderen Seite Lob.“ Auch, wenn ihr Mann vieles überspitzt ausdrücke, meine er manches nicht so. An der Stelle schaltet sich nochmal Sandra Maischberger ein – und richtet sich direkt an den Trigema-Boss: „Wie haben Sie das gemeint mit dem Weibergeschacher?“ Dieser erklärt: „Das war damals mit Kramp-Karrenbauer, als Herr Merz sozusagen von diesen Damen geoutet wurde. Und dann habe ich gesagt: Das kann‘s nicht sein! Ich werde eine CDU nicht mehr wählen, solange dieses Weibergeschacher ist. Ich wähle erst wieder CDU, wenn Herr Merz wieder zurück ist.“