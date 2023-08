Alpen-Restaurant sorgt für Wirbel: „Wutwirt“ öffnet „nur für Österreicher“

Von: Victoria Krumbeck

Ein Restaurantbesitzer in Österreich sorgt mit seinem diskriminierenden Verhalten für Schlagzeilen. An einem Tag waren nur Österreicher willkommen.

Millstatt am See — Ein gutes Restaurant zu finden ist meistens schwieriger als gedacht. Das Essen sollte natürlich lecker, die Preise nicht zu hoch und der Service zuvorkommend sein. In einem Restaurant in Millstatt am See (Kärnten) scheint vor allem Letzteres zu fehlen. Auf dem Bewertungsportal TripAdvisor sammeln sich zurzeit die schlechten Rezensionen über die Pizzeria Peppino. So stellte der Besitzer des Lokals ein Schild mit dem Hinweis: „Heute nur für Österreicher geöffnet“ auf. Was nach einem Scherz klingt, stellte sich als bitterer Ernst heraus.

Wut-Wirt aus Kärnten – Restaurant öffnet „nur für Österreicher“

„Rechtsradikaler Restaurantleiter, der nach Aufmerksamkeit sprichwörtlich schreit“, lautete das Urteil eines Restaurantbesuchers des Peppino. Dazu postete er am 18. August das Schild, auf dem zu lesen war, dass das Lokal heute nur für Österreicher geöffnet habe. In einer weiteren Bewertung auf TripAdvisor schilderte ein Mann, dass er an diesem Tag nicht dort essen gehen konnte, weil er kein Österreicher war. „Morgens einen Tisch reserviert, abends aus dem Restaurant geworfen, weil man nicht der passenden Nationalität angehört“, beschrieb ein weiterer Besucher die strengen Lokalregeln.

Dass ein italienisches Lokal nur für Österreicher geöffnet habe, empfand eine Frau in ihrer Bewertung als „befremdlich“. Neben Pizza bietet das Lokal auch Sushi an. Weil die Frau einen Tisch reserviert hatte und hungrig war, nahm sie dennoch an dem Tisch Platz. Dann soll die Situation eskaliert sein, als sie sich einen Spaß erlaubte und aus „Österreicher“ das Wort „Reiche“ bildete, in dem sie einzelne Buchstaben auf dem Schild löschte. „Der Lokalbesitzer, offensichtlich alkoholisiert, stürzte wutentbrannt heraus und beschimpfte uns unflätig“, schrieb sie. Sie wurde des Lokals verwiesen. „Bei Rassisten möchte ich eh nicht mehr einkehren!“, lautete das Resümee der Frau.

Wut-Wirt aus Österreich schließt „Veganer, Hippies, Ökos und Araber“ aus

Der Besitzer des Peppino, Stefan Lercher, ist kein unbekannter. Von den österreichischen Medien wie oe24.at wird er bereits als „Wut-Wirt“ bezeichnet. Anfang 2023 sorgte das Restaurant bereits mit einer Instagram-Story für Wirbel, wie die Kleine Zeitung berichtete. In dieser kündigte das Lokal an, mit weniger Tischen wieder aufzumachen. „Veganer, Hippies, Ökos und Araber ausgeschlossen“, schrieb das Lokal damals dazu. Laut oe24.at wurde der Gastronom für diesen Satz von der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmenschen angezeigt.

Lercher rechtfertigte die Öffnung nur für Österreicher: „Ich komme derzeit mit der Arbeit nicht mehr nach, ich schwimme! Deshalb gab es einen Tag nur für Einheimische Pizza.“ Offenbar scheint er mit der Arbeit überfordert zu sein. „Ich werde regelrecht gestürmt, kann nicht alle bedienen, einige Gäste werden immer weggeschickt“, zitierte die Kronen Zeitung den Wirt. Auf TripAdvisor sammelten sich bereits vor dem Schild-Eklat negative Berichte über beleidigendes Verhalten des Wirtes. Dennoch wird es im Durchschnitt als „sehr gut“ bewertet.

