Erlebnispark Tripsdrill: Influencer verrät, wie man ein Gratis-Geschenk bekommt

Von: Annie Caldwell

Teilen

Ein Freizeitpark-Influencer zeigt auf TikTok, wie Tripsdrill-Besucher kostenlos an ein Geschenk kommen. © IMAGO / KS-Images.de & TikTok/parktubetv

Etwas umsonst bekommen in einem Freizeitpark? Das ist in Tripsdrill möglich. Influencer Andreas Smeja von ParkTube zeigt, wie es geht.

Cleebronn - Unter dem Kanal ParkTube - der auch auf YouTube und Twitch zu finden ist - teilt Andreas seine Erlebnisse und Geheimtipps rund um Freizeitparks in Europa. Diesmal nimmt er ein besonderes Angebot im Erlebnispark Tripsdrill unter die Lupe, das manch einer schnell übersehen könnte.

Tripsdrill-Besucher erhalten mit Eintrittskarte ein kostenloses Glas im Vinarium

In einem seiner Beiträge zeigt Andreas, wie man während des Aufenthalts in Tripsdrill mit seiner Eintrittskarte ein Trauben- bzw. Weinglas im Vinarium (Weinbau-Museum) gratis erhält. Besucher können das besondere Andenken ganz einfach an der Kasse im Museum erwerben. Dazu scannen sie die Eintrittskarte ab, suchen das gewünschte Glas aus und nehmen dieses mit. „Normal kostet das Glas 2 Euro im Merchandising-Shop“, merkt Smeja an, sodass auch etwas Freude über das eingesparte Geld aufkommt.

Beim Anblick der Gläser schweifen die meisten in den Kommentaren nostalgisch in ihre Kindheit zurück: „Hab immer noch alte Gläser von dort im Schrank“ bis hin zu „Die sehen immer noch so aus wie früher. Soooo genial.“ Falls man aber doch vergisst, sein Glas abzuholen, keine Sorge: Laut dem Veranstalter einfach die Eintrittskarte vom jeweiligen Besuchstag gut behalten und beim nächsten Besuch einlösen.

Im Keller des Museums können Gäste Getränke aus Fässern zapfen

Eine weitere Überraschung wartet im Keller des Museums: Dort können die Besucher in ihren neu erhaltenen Gläsern Getränke aus Fässern zapfen. Dafür stellen sie das Glas unter dem Zapfhahn und werfen 1 Euro in den danebenstehenden Kasten.

Erlebnispark Tripsdrill Mit etwa 100 Attraktionen und dem anschließenden Wildpark lockt der Erlebnispark Tripsdrill jährlich Hunderttausende Besucher zu einem spaßigen Aufenthalt. Der Freizeitpark liegt zwischen Ludwigsburg und Heilbronn bei Cleebronn und öffnet von April bis November seine Tore. Das Wildparadies ist dauerhaft geöffnet. Tolle Übernachtungsangebote wie Baumhäuser oder Schäferwagen sind dazu buchbar.