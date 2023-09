Tüll-Traum: Prinzessin Estelles Kleid trug vor einem Jahr noch Victoria

Von: Susanne Kröber

Teilen

Kronprinzessin Victoria ließ ihre Tochter Estelle jetzt zum 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf in ihrem Kleiderschrank stöbern. Auch sie trug schon Kleider ihrer Mutter Königin Silvia.

Stockholm – Gebrauchte Klamotten von Mama auftragen? Nicht gerade der Traum vieler Mädchen im Fast-Teenageralter. Doch wenn die Mutter Kronprinzessin Victoria von Schweden (46) ist, sieht das vermutlich anders aus! Beim 50. Thronjubiläum ihres Großvaters König Carl XVI. Gustaf (77), bei dem namhafte Royals wie Charlène von Monaco (45) und König Charles III. (74) fehlten, trug Prinzessin Estelle (11) ein traumhaftes grünes Tüllkleid. Doch bei dessen Anblick dürfte sich so mancher Beobachter verwundert die Augen gerieben haben.

Estelle und Victoria von Schweden stehen sich extrem nah – und das soll jeder sehen

Zuerst wurde der grüne Dress aus der Conscious-Kollektion des schwedischen Unternehmens H&M im Wert von 349 Dollar (rund 326 Euro) nämlich von Kronprinzessin Victoria getragen. Und das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Im Juni 2022 zog Victoria bei einem Besuch in Amsterdam im grünen Tüllkleid alle Blicke auf sich. Dass Estelle jetzt, nur ein gutes Jahr später, einen glanzvollen Auftritt im Kleid ihrer Mutter hinlegte, zeigt, wie groß Prinz Daniels (50) und Victorias Tochter schon geworden ist, auch wenn die Robe laut Daily Mail zuvor angepasst wurde.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Prinzessin Estelle, hinter Victoria die Zweite in der schwedischen Thronfolge, in einem Kleid ihrer Mutter zum Thronjubiläum zu schicken, hat mit Sicherheit nicht nur sentimentale Gründe. Kronprinzessin Victoria engagiert sich schon lange im Kampf gegen den Klimawandel und setzt sich für Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt ein. „Wie wundervoll! Ich liebe die Art und Weise, wie die schwedische Königsfamilie ihre Mode recycelt und wiederverwendet“, lobt eine Instagram-Nutzerin.

Mama Victoria trug das grüne Tüllkleid zuerst, beim Thronjubiläum bezauberte Prinzessin Estelle (rechts, neben ihrem Bruder Oscar) in der H&M-Kreation. (Fotomontage) © IMAGO/Bruno Press/PPE

Königin Silvia und Kronprinzessin Victoria haben es vorgemacht: Was der Mutter steht, steht auch der Tochter

Ein unschönes Aha-Erlebnis hat Prinzessin Victoria noch stärker für das Thema Umweltschutz sensibilisiert. Bei einem Urlaub am Mittelmeer machte die damals sechsjährige Estelle unfreiwillig Bekanntschaft mit Mikroplastik. Nach dem Baden habe sie ihre Tochter abgetrocknet, erzählt Victoria im Interview mit der schwedischen Tageszeitung Dagens Nyheter. „Diese Körner wollten einfach nicht von ihrer Haut runter, bis mich die Erkenntnis traf, dass wir an einem Steinstrand waren. Das waren keine Sandkörner. Sie waren nicht braun oder grau, wie Sand normalerweise ist. Sie waren stattdessen blau, knallgelb und sogar rot.“

Königin Silvia (links) trug 1978 in Moskau noch den passenden Hut zum gelben Streifendress, ihre Tochter Victoria strahlte 2017 im gleichen sonnigen Ensemble, statt Hut mit Schleife am Hals. (Fotomontage) © IMAGO/TT

Nachhaltigkeit wird also bei den Schweden-Royals großschrieben – und das nicht erst seit König Carl Gustafs Thronjubiläum. Auch Kronprinzessin Victoria trug schon ältere Outfits ihrer Mutter Königin Silvia (79) auf. 2017 holte sie nach 39 Jahren ein gelb gestreiftes Kleid aus dem Schrank, das ihre Mutter schon 1978 bei einem Besuch in Moskau getragen hatte. Und auch Estelle, die auf neuen Fotos zum Thronjubiläum König Carl Gustaf die Show stiehlt, hat man sicherlich nicht das letzte Mal in Klamotten ihrer Mama gesehen. Verwendete Quellen: dn.se, Instagram