Schüsse an Karls-Universität in Prag: Polizei meldet Tote und Dutzende Verletzte

Von: Bjarne Kommnick

Ein Polizist steht am Ufer der Moldau im Zentrum. An einer Hochschule in der Prager Innenstadt sollen Schüsse gefallen sein. © Petr David Josek/dpa

Die Polizei meldet Tote und Verletzte nach Schüssen an der Karls-Universität in Prag. Die Beamten warnen derweil die Bevölkerung, das Haus zu verlassen.

Update vom 21. Dezember, 16.23 Uhr: Laut Angaben der Polizei sei der Täter nach den Schüssen in der Innenstadt von Prag „ausgeschaltet“ worden, wie die Beamten via X (ehemals Twitter) erklärten. Bei dem Angriff seien mehrere Menschen ums Leben gekommen, Dutzende Menschen wurden verletzt.

Das Gebäude werde derweil evakuiert, wie die Polizei erklärt. Im Netz kursieren mutmaßliche Fotos aus Klassenräumen der Universität. Auf einem Bild ist eine mithilfe von Tischen und Stühlen verbarrikadierte Tür zu erkennen. Der User kommentiert seinen Beitrag: „Ich stecke derzeit in meinem Klassenzimmer in Prag fest. Der Schütze ist tot, aber wir warten auf unsere Evakuierung.“

Ursprungsmeldung vom 21. Dezember, 16.20 Uhr: Prag – An der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz in Prag ist es zu einer Schießerei mit Toten und Verletzten gekommen, wie die Polizei am Donnerstag gegenüber der Agentur CTK erklärte. Die Schüsse sollen an der Philosophischen Fakultät der Hochschule gefallen sein. Die Universität ist nur wenige hunderte Meter von der berühmten Karlsbrücke entfernt.

Wie viele Menschen bei dem Vorfall ums Leben gekommen sind oder verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. Auf ersten Fotos war zu erkennen, wie Menschen die Hochschule mit erhobenen Armen verlassen haben. Die Einsatzkräfte der Polizei waren mit einem Großaufgebot am Tatort und warnte die Bevölkerung, die Umgebung weitläufig zu meiden. Anwohnerinnen und Anwohner sind dazu angehalten, das Haus nicht zu verlassen. (dpa)