Schockierendes Video: Raucherpause wird für Ladenbesitzer zum Horror-Trip

Der Moment des Schocks: Ein Ladenbesitzer bricht in seiner Raucherpause völlig unerwartet in den Boden ein. © Twitter/Hype Media

Es ist ein Video, das für Fassungslosigkeit sorgt: Ein Mann bricht plötzlich im Boden ein und fällt sechs Meter in die Tiefe. Doch diese Story hat ein unerwartetes Happy End.

Istanbul/München - Er wollte nur eine kurze Raucherpause einlegen und sich ein wenig die Beine vertreten. Es ist eigentlich ein ganz gewöhnliches Bild, das eine Überwachungskamera aus der Türkei zeigt: Ein Hof vor einem Geschäft, Pflastersteine.

Scheinbar ziellos und in Gedanken wandert er über seinen Hof. Doch dann tut sich urplötzlich der Boden unter dem Mann auf! Was einem Ladenbesitzer aus Istanbul passierte, ist kaum zu glauben - doch sehen Sie selbst:

Ladenbesitzer Omer Kacagan aus dem Stadtteil Kadiköy stürzt in ein sechs Meter tiefes Loch. Ein Teil der riesigen Getränkeautomaten kracht mit ihm in die Tiefe, die anderen beiden hängen oben am Rand des Lochs und drohen, den Verunglückten endgültig zu erschlagen. Die Produkte aus dem Automaten regnen auf skurrile Art und Weise in den Abgrund.

Das Wichtigste aber: Der Mann überlebt, und das mit nur leichten Verletzungen. Nur 25 Minuten brauchen die eintreffende Feuerwehr, um ihn aus dem Loch zu befreien. Die ersten beiden Helfer sieht man noch am Ende des Videos. Kacagan hatte riesiges Glück.

Türkei: Glück im Unglück - Ladenbesitzer froh über schnelle Reaktion der Helfer

„Ich habe vor meinem Laden telefoniert, weil gerade keine Kunden da waren“, sagte Kacagan zu lokalen Medien. „Plötzlich gab der Boden, auf den ich getreten war, nach. Zum Glück haben Passanten schnell die Behörden kontaktiert.“ Auf Twitter wurde das ungewöhnliche Video tausendfach kommentiert und über 1,6 Millionen Mal angesehen.

Die Behörden untersuchen den Grund, warum der Boden plötzlich nachgab. Eine Vermutung legt nahe, dass die drei massiven Automaten für den womöglich ausgehöhlten Untergrund zu schwer waren. (cg)

Danach wollte sie wohl im Boden versinken: Einer Frau passierte beim Flirt-Versuch mit ihrem „niedlichen Vermieter“ ein unfassbares Missverständnis.