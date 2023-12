Wegen Pisa-Schieflage: Schulleiter aus Österreich fordert in Familien deutsches Buch statt „türkischen Film“

Während Deutschland eine Pisa-Klatsche erlebt, kommt Österreich gut weg. Doch ein Aspekt bereitet Sorge. Ein Schulleiter sieht ein Problem in Migranten-Haushalten.

Wien – Ein neues Bildungsbeben erreicht Deutschland: Die Bundesrepublik schneidet in der aktuellen Pisa-Studie katastrophal schlecht ab. Das Nachbarland Österreich kommt dagegen deutlich besser davon. Doch ein Aspekt der Studie bringt auch dort die Diskussion rund um die Bildungspolitik zum Kochen: In der Alpenrepublik schneiden Schüler mit Migrationshintergrund in den Tests auffällig schlechter ab. Ein Schulleiter nimmt jetzt Väter und Mütter zu Hause in die Pflicht.

Pisa-Studie sorgt in Österreich für Diskussion über Sprache in Migranten-Haushalten

„Es geht um Einstellung“, findet Christian Klar, Schulleiter einer Wiener Brennpunktschule. „Es geht darum, bereit zu sein, zu Hause auf den türkischen Film zu verzichten“ und stattdessen „Bücher auf Deutsch zu lesen, Zeitung auf Deutsch zu lesen“, sagte der Lokalpolitiker dem Österreichischen Rundfunk (ORF).

Schulleiter Klar sieht die Verantwortung also zuallererst in den Haushalten. Eltern sollten die Bereitschaft zeigen, diesen deutschsprachigen Lesefokus umzusetzen und auch von den Kindern einzufordern, wie er im ORF-Format „Zeit im Bild 2“ erklärte.

Der Mittelschul-Rektor reagiert mit seiner Forderung auf die Erkenntnisse der österreichischen Pisa-Ergebnisse. Auffällig ist dort, dass Schüler mit Migrationshintergrund größere Rückstände auf ihre Mitschüler ohne Migrationsgeschichte haben als in den anderen europäischen Ländern der Studie. In Mathe beispielsweise erreichten Schüler, die erst in der ersten oder zweiten Generation in Österreich leben, über zehn Prozent weniger Punkte.

Österreichische Schüler … Punktzahl (Fach: Mathematik) … ohne Migrationshintergrund 505 … Migration 2. Generation 451 … Migration 1. Generation 439

„Realität sieht ganz anders aus“: Bildungsexperte beklagt Systemversagen in den Schulen

Einen anderen Ansatz würde Unternehmer und Autor Ali Mahlodji fahren. Der EU-Jugendbotschafter bemängelte gegenüber dem ORF, dass in österreichischen Schulen Anspruch und Wirklichkeit zu weit auseinander lägen: „Das Bildungssystem geht davon aus: Die setzen sich hin, die können schon alles, die verstehen alles, denen bringst du innerhalb von 45 Minuten einfach nur was bei. Fertig.“

„Die Realität der Welt und der Gesellschaft sieht ganz anders aus“, unterstreicht der Bildungsexperte. Durch Hunderte von Schul- und Unterrichtsbesuchen habe er nähere Einblicke bekommen. Durch das „Systemversagen“ überforderte Lehrkräfte hätten Probleme, den verschiedenen Bedürfnissen von Schülern mit Migrationshintergrund, Behinderung oder langwieriger Krankheit gerecht zu werden. „Wir haben in den letzten Jahren gemerkt: [Diese Schüler] werden in diesem System nicht gesehen.“

Im Europa-Vergleich: Leistungsfähigkeit österreichischer Schüler leidet nach Corona weniger stark

Der österreichische Bildungsminister Martin Polaschek würde den Blick aber am liebsten auf das Positive lenken. Der nach der Coronakrise erwartbare Leistungsabfall schlug sich in den Ergebnissen des Nachbarlandes deutlich geringer nieder als anderswo. So verlor Österreich im Fach Mathematik „nur“ 12 Punkte (OECD-Schnitt: -17 Punkte) und beim Lesen nur 4 Punkte (OECD-Schnitt: -11 Punkte). In den Naturwissenschaften wurde sogar ein Punkt dazugewonnen, während im Durchschnitt 4 Punkte verloren gingen.

Was ist die Pisa-Studie? PISA (Programme for International Student Assessment) ist die größte internationale Schulleistungsstudie. Knapp 700.000 Schülerinnen und Schüler aus 81 Ländern und Regionen haben 2022 daran teilgenommen. Die PISA-Studie findet alle drei Jahre statt und umfasst die Bereiche Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften. Jeweils einer der drei Bereiche bildet alternierend den Schwerpunkt. (Quelle: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

„Die Ergebnisse der Studie sind insgesamt durchaus erfreulich“, unterstrich Polaschek in einer Pressekonferenz am Dienstag (5. Dezember). Sie würden zeigen, dass man als Bildungssystem einen richtigen Weg eingeschlagen habe, „und darum werden wir diesen auch weiter verfolgen.“