Unglückliche Wahl: Schulweg-Schild wird von „Unfallgutachten TÜV“-Schild flankiert

Wer Banner oder Schilder platziert, der sollte sich vorher genau anschauen, wo es dran kommt. In Köln hängte ein Schulweg-Banner äußert ungünstig, wie ein Nutzer auf Twitter zeigte.

Köln - Mittlerweile gehen wieder alle Kinder in die Schule. Ob hohe Schülerzahlen, Personalmangel oder Corona - der Start ins neue Schuljahr birgt Herausforderungen. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind wieder voll und auf den Straßen ist mehr los. Dies gilt auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. Zum Schulstart werden in vielen Landkreisen vor allem Autofahrer mit Schildern zum vorsichtigen Fahren aufgerufen. In der Regel achtet man kaum darauf, wo die Schilder angebracht sind. Doch ein Post auf Twitter lässt zum Nachdenken anregen. Denn der Platz scheint unvorteilhaft gewählt zu sein.

TÜV-Unfallgutachten neben Schulweg-Schild: Unglückliche Wahl

Zum Schulstart werden Verkehrsteilnehmer für Schulkinder sensibilisiert. Auch die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) und die Verkehrswacht Köln e. V. machen auf den Schulstart aufmerksam. Ein Twitter-Nutzer postete ein Bild von einem Banner an einem Zaun. „Augen Auf! Schule hat begonnen“, steht auf dem Banner. Doch wenn der Blick weiter wandert, dann sieht man noch ein weiteres Schild vom TÜV Rheinland. „Unfallgutachten hier!“, steht darauf.

Dass die Kombination der beiden Schilder einen faden Beigeschmack hat, stellte auch der Twitter-User fest. „Was ging dir durch den Kopf, als du meintest, die Schulweg-Kampagne würde super neben das Unfallgutachten-Schild passen?“, fragte der Nutzer in dem Post.

TÜV Rheinland ist Partner der Verkehrswacht Köln

Es ist wichtig, die Autofahrer auf den Schulstart aufmerksam zu machen. Im Jahr 2021 kam es zu 62.545 meldepflichtigen Schulwegunfällen, wie die deutsche gesetzliche Unfallversicherung veröffentlichte. Allerdings sollte man auch die „Augen auf“ bei der Wahl der Platzierung haben. Neben dem KVB ist auch der TÜV Rheinland ein Partner des Verkehrswacht-Köln-Vereins. Das könnte zumindest erklären, warum Banner und Schild nebeneinander hängen. Welches von den beiden Schildern zuerst da war, lässt sich nicht sagen. (vk)