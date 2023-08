„Geste der abnormen Gewalt“: Mann greift nach Mikrofon und rächt sich vor 200 Gästen an Verlobter

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Statt die Hochzeit anzukündigen, stellte ein Mann seine ehemalige Verlobte vor Gästen bloß. Er warf ihr vor, ihn zu betrügen. Ein Video kursiert im Netz.

Turin — Vor einer Hochzeit kann so einiges schiefgehen, doch damit hätte wohl niemand gerechnet: Bei einer Verlobungsfeier machte der Bänker Massimo Segre öffentlich, dass seine Verlobte Cristina Seymandi ihn betrügen soll. Die Gäste hatten eigentlich mit der Ankündigung der Hochzeit gerechnet, die aufgrund der Pandemie bereits verschoben wurde. Doch der Abend verlief anders als gedacht. Ein Video, dass die Rede des 64-jährigen Segre zeigt, geht nun durch die italienischen Medien.

Auf Video: Mann stellt Verlobte vor 200 Gästen als Fremdgeherin hin

Im März 2020 lernen sich der 64-jährige Bänker und die 47-Jährige kennen. Bereits zwei Mal haben sie ihre Hochzeit verschoben, wie la Repubblica Turin berichtete. Im Herbst sollte es dann endlich so weit sein. Etwa 200 Gäste waren in Turin eingeladen, die Feier fand in einer Villa statt. Ein Video, das auf YouTube hochgeladen wurde und auch in den sozialen Netzwerken wie Twitter geteilt wurde, zeigt die Rede von Segre, in der er die Affäre seiner Verlobten öffentlich macht.

Er steht zusammen mit seiner Verlobten am DJ-Pult und hält das Mikrofon in der Hand. „Ich bin sehr aufgeregt“, zitiert ihn la Repubblica Turin. „Ich sollte euch allen mitteilen, dass Cristina und ich heiraten“, sprach er weiter. „Ich habe immer geglaubt, dass die Liebe zu einem Menschen bedeutet, sein Wohl noch mehr zu wollen als das eigene. Und in diesem Fall möchte ich Cristina heute Abend die Freiheit geben, zu lieben“, kündigte er das Ende der Beziehung an. Er erzählte, dass sie in einen Anwalt verliebt sei. Dann fügte er hinzu, dass sie bereits vor dem Anwalt eine Beziehung mit einem anderen Mann gehabt haben soll.

Nach Beziehungsaus: Verlobte meldet sich zu Wort: „Dachte es sei ein Witz“

„Ich bin so enttäuscht, mein Herz ist gebrochen“, sagte der 64-Jährige weiter. Sie könne jetzt mit ihrem Anwalt nach Mykonos fliegen. Die beiden arbeiteten auch geschäftlich zusammen. Wenn sie wiederkomme, könnten die beiden schauen, ob sie diese Zusammenarbeit noch weiter fortgeführt werde, erklärte Segre. Seine Ex-Verlobte ist nach der Rede schockiert. „Als er anfing zu reden, dachte ich, es sei ein Witz. Ich war wie versteinert. Es war eine Geste der abnormen Gewalt“, schilderte sie das erlebte Corriere Torino.

Auch die Kommentare in den sozialen Medien machen Cristina Seymandi zu schaffen. „Wenn dasselbe mit vertauschten Rollen passiert wäre, dann wären die Reaktionen ganz anders ausgefallen. Stattdessen bin ich eine Frau und das macht in dieser Welt einen großen Unterschied“, erklärte sie.

Auch am Tag der Hochzeit kann das Brautpaar mit einigen Problemen konfrontiert werden. Eine Braut stellte fest, dass ihre Schwiegermutter im Brautkleid zu ihrer Hochzeit kam. Eine andere Braut machte wiederum eine schreckliche Entdeckung auf der Toilette. (vk)