„Groteske Grausamkeiten“: TV-Tierforscher vergewaltigt und foltert Welpen – 39 Hunde sind tot

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Ein bekannter TV-Krokodilexperte (hinten im Bild) hat vor Gericht gestanden, in 42 Fällen Hundewelpen missbraucht, gefoltert oder getötet zu haben. © RICHARD GRANDE / AFP

Ein Zoologe muss sich vor Gericht wegen schwerster Tierquälerei verantworten. Seine Taten teilte der TV-Experte auch im Netz.

Darwin – Ein bekannter australischer Zoologe und Krokodilexperte hat sich in einer Reihe von Anklagen wegen Tierquälerei gegen Hundewelpen für schuldig bekannt. Die Vorwürfe lauten Missbrauch, Tötung und Folter. Am Montag hatte der Mann, der auch als Forscher an der Charles Darwin University tätig war, seine Taten vor dem Obersten Gerichtshof des australischen Bundesgebietes Northern Territory gestanden.

Nasenabdrücke so individuell wie Fingerabdrücke – was Sie über Hunde vielleicht noch nicht wussten Fotostrecke ansehen

Zoologe wegen Missbrauch von Welpen vor Gericht – Richter fordert Zuschauer auf, Saal zu verlassen

Bereits vor sieben Jahren habe der Zoologe seine erste Straftat dieser Art begangen. Bis zu seiner Festnahme im April 2022 hat er seinem Geständnis nach mehr als 42 Hunde gefoltert, getötet oder missbraucht, von denen mindestens 39 gestorben sind. Außerdem gab er in vier Fällen den Zugriff und die Weitergabe von Videomaterials von Kindesmissbrauch zu.

Die Taten sind so grausam, dass der Richter Zuschauer und Sicherheitspersonal aufgefordert hatte, den Saal zu verlassen, wenn sie das Beweismaterial nicht sehen möchten. Wie The Guardian berichtet, erklärte der Richter: „Diese Fakten enthalten Material, das nur als groteske und perverse Grausamkeiten beschrieben werden kann, die konfrontierend und beunruhigend sind und meiner Einschätzung nach das Potenzial haben, einen Nervenschock auszulösen“. Der Fall erinnert an einen Mann, der den Hund seiner Familie missbraucht hatte und dann eine abscheuliche Ausrede dafür fand.

Der Täter im aktuellen Fall, der bereits öfter im australischen Fernsehen zu sehen war, habe ein „sadistisches sexuelles Interesse an Tieren und insbesondere an Hunden“, so der Richter. Demnach habe er seine Taten auch gefilmt und unter einem Pseudonym im Internet veröffentlicht. Ein Video habe ein Empfänger an die Polizei gesendet, die den Mann kurz danach festgenommen hatte. Am 13. Dezember soll das Urteil am Obersten Gerichtshof gesprochen werden.

In Müchen ereignete sich im August ein tragisches Drama um einen Hund. Beim harmlosen Spielen auf einer Wiese starb das Tier, Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg.