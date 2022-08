Aldi-Kunde sieht 1-Cent-Eintrag auf Kassenbon und ist doppelt überrascht

Von: Armin T. Linder

Haben Sie schon mal die 1-Cent-Einträge auf Aldi-Kassenbons bemerkt? Einem Kunden fielen sie erst jetzt auf - und er wurde doppelt überrascht.

Stuttgart - Einträge in Höhe von einem Cent tauchen auf den Kassenbons von Aldi Süd und Aldi Nord bereits seit 2019 auf. Doch auch 2022 gibt es noch Kunden, die davon nichts wussten. Und ihre Verwunderung öffentlich formulieren. Im Frühjahr tat das etwa eine Kundin mit den Worten „Nie drauf geachtet“. Und auch jetzt zeigt sich wieder ein Aldi-Kunde bei Twitter sehr verblüfft.

Aldi-Kunde entdeckt 1-Cent-Eintrag auf Kassenbon

Denn: Die dünnen Tütchen an der Obst- und Gemüseauslage - Fachbegriff „Obstknotenbeutel“ - sind bei Aldi seit 2019 kostenpflichtig. Sie tauchen mit je einem Cent auf dem Kassenzettel auf. Doch offenbar prüfen nicht alle Supermarkt-Kunden ihre Bons so ganz genau.

Der Twitter-Nutzer „Stroemungstoene“ aus Baden-Württemberg hat das jetzt gemacht und war so durcheinander, dass er sich gleich an die Twitter-Öffentlichkeit wandte. „Ich bin ehrlich“, schreibt er. „Dass der Obstknotenbeutel bei Aldi 1ct kostet und so heißt wie er heißt, das weiß ich erst seit heute.“ Er wurde also von der Erkenntnis gleich doppelt überrascht.

20 Likes kassierte er dafür bis Samstag Vormittag (12.8.). Vermutlich auch, weil ihm mancher für den Hinweis dankte. „Sind das diese doofen dünnen Plastiktüten an den Obst- und Gemüseständen?“, will eine Nutzerin wissen und liegt richtig. „Dafür nehme ich schon länger waschbare Netze. Und ich hoffe, dass das Sortiment an loser Ware noch zunimmt.“

Aldi: 1-Cent-Preis von Obstknotenbeutel überrascht immer wieder Kunden

Immer wieder sorgt der Aldi-Obstknotenbeutel bei Twitter für Diskussionen oder auch mal Scherze. „Heute gönne ich mir mal.... Einen Obstknotenbeutel“, schrieb 2021 ein Nutzer zu einem Regal-Foto, das den Preis von einem Cent ausweist. „Es war eine beschissene Nacht für mich, aber das Wort ‚Obstknotenbeutel‘ hat vieles wieder gut gemacht“, meinte ein anderer. Ein Radio-Macher aus NRW war einst sehr verwirrt - denn bei ihm stand nicht etwa „Obstknotenbeutel“ auf dem Kassenbon neben dem 1-Cent-Eintrag. (lin)

