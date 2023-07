Autofahrerin findet Zettel mit Parkanweisung an ihrem Wagen – „Nachahmeffekt ist groß“

Eine Autofahrerin findet einen Zettel an ihrem Wagen, auf dem ein Nachbar Parkanweisungen notiert hatte. Die Fahrerin nimmt es mit Humor.

München – An geparkten Autos finden sich häufiger Zettel wieder. Eine Frau hatte jetzt eine Parkanweisung eines Nachbarn an ihrem Wagen. Dieser wünschte sich eine bestimmte Einparktechnik – der Grund dafür ist nachvollziehbar.

„Nachahmeffekt ist groß“ – Nachbar gibt Frau Parkanweisungen per Zettel

Ob die Visitenkarte eines Gebrauchtwagenhändlers oder ein Ticket für Falschparken: Immer wieder finden Autofahrer Zettel an ihren Windschutzscheiben oder Fenstern. Ein Nachbar richtete mit seinem Zettel bestimmte Parkanweisungen an eine Autofahrerin: „Bitte parken Sie künftig vorwärts ein“, schrieb er auf den Zettel. Die Begründung: „Unser Haus/Grundstück liegt ca. 1 Meter tiefer.“ Wieso das zum Problem für ihn wird, erklärte er danach.

„Sie blasen uns Ihre Auspuffgase ins Haus/Grundstück.“ Dass sich das lediglich auf eine Annahme bezieht, machte der Nachbar mit seinem nächsten Satz deutlich: „Sollten Sie einen E-Antrieb haben, parken Sie trotzdem vorwärts ein.“ Es wird also nur davon ausgegangen, dass Abgase ins Haus gelangen könnten. Doch wieso soll die Autofahrerin auch mit einem E-Antrieb vorwärts einparken? „Der Nachahmeffekt rückwärts einzuparken ist groß.“ Es soll also verhindert werden, dass sich andere Autofahrer ein Beispiel an der parkenden Frau nehmen.

Twitter-Nutzer machen sich über Zettel mit Parkanweisungen lustig

Die Autofahrerin postete die Parkanweisungen auf ihrem Twitter-Account. Dazu schrieb sie: „Ein deutscher Zettel von Welt.“ Auch andere Twitter-Nutzer fanden den Zettel durchaus amüsant: „Zeig du bist in Deutschland ohne zu sagen, dass du in Deutschland bist“, kommentierte einer. „Und ich weiß genau, wie alt die sind, die das geschrieben haben, nur allein vom Zettel“, kommentierte ein weiterer dazu. Einer anderen Nutzerin fiel ebenfalls auf, dass die Nachbarn wohl gar keine Abgase abbekommen haben, „aber theoretisch hätte es sein können, ja?“

Ein Twitter-Nutzer konnte die Gründe für das Vorwärts-Einparken durchaus nachvollziehen: „Ist doch vollkommen gerechtfertigt. Niemand will unnötige Abgase in der Wohnung.“ Die Tweet-Erstellerin reagierte: „Das ist richtig und auch nicht verwerflich, aber nah dran war man nicht und der Zettel war einfach zum Schmunzeln.“ Der Kommentierende ließ nicht locker: „Wenn da so ein Diesel morgens seinen Dreck ins Schlafzimmer pustet, ist das nicht gerade toll.“ Immer wieder eskalieren Nachbarschaftsstreits sogar.