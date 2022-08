Kunde findet fremden Einkaufszettel - und greift zu ungewöhnlicher Maßnahme

Von: Christoph Gschoßmann

Dieser Einkaufszettel wurde doch noch „seiner Bestimmung“ zugeführt. © Twitter/livefromcccp_

Was tut man, wenn man einen fremden Einkaufszettel findet? Für einen Twitter-Nutzer war der Fall bei einer besonders sorgfältig ausgearbeiteten Liste klar.

München - Einkaufszettel gibt es wohl schon fast so lange, wie es das Einkaufen an sich gibt: Nur sehen die Erinnerungen daran, was man diesmal braucht, je nach Generation dramatisch unterschiedlich aus. Für die digitale Generation des 21. Jahrhunderts gibt es beispielsweise Einkaufs-Apps, bei denen sich verschiedene Mitglieder eines Haushalts abstimmen können, was sie brauchen. Andere notieren sich ihre Wünsche vielleicht in einem Textdokument auf dem Handy oder Tablet. Oder eben „Old School“: Da braucht man nur einen Stift und einen Zettel. Genau um so einen Zettel ging es bei einem Tweet. Dieser wurde nicht geschrieben, sondern gefunden.

Einkaufszettel „auf der Rückseite eine Stopfhülsen-Verpackung“

Einkaufszettel anderer Leute - ein besonderes Exemplar hat ein Kaufland-Kunde nahe Hannover gefunden - haben dabei manchmal die Eigenschaft, eine besondere Faszination auf den Finder auszuüben. Immerhin dringt man in die privaten Gedanken und Lebensmittel-Wünsche eines Fremden ein. Dabei ist der Zettel, den ein Twitter-User fand, keine Ausnahme. Er schreibt: „Ich habe diesen Einkaufszettel auf der Rückseite einer Stopfhülsen-Verpackung gefunden.“ Darauf steht in sorgfältiger, eher altmodischer Schrift zu lesen: „3 x Tabak, Hülsen, Senf, Kochschinken, Brötchen, Zwiebeln, Jagdwurst, Mischgemüse 2x“. Gerade der dreifache Tabak und die Hülsen ergeben bei der ursprünglichen Stopfhülsen-Verpackung Sinn.

Der Inhalt der Wunschliste hat ihn daraufhin sogar zu einer ungewöhnlichen Handlung inspiriert: „Ich habe alles gekauft, um die Bestimmung des Zettels zu erfüllen.“ Ob das Karma-Punkte gibt, auch wenn der oder die Verfasser:in des Zettels gar nichts davon hat? Amüsant ist diese kleine Episode des Einkaufszettel-Voyeurismus aber allemal. cg

