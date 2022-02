„Wie süß“: Kinder-Einkaufszettel entzückt das Internet

„Tostbrot“ und „Laks“

Ein Einkaufszettel eines Achtjährigen sorgt auf Twitter für viele Likes. So ganz haut es mit der Rechtschreibung noch nicht hin, doch genau das rührt die Beobachter.

München - Wenn Kinder erste zarte Berührungen mit der Sprache erleben, sorgt das so manches Mal für herzerwärmende Momente. So geschehen bei einem Achtjährigen, der sich an einem Einkaufszettel versucht hat. Eine Twitter-Userin, vermutlich die Mutter des Kindes, postete den Zettel und erhielt sogleich über 180 Likes. Dazu schreibt sie: „Der Achtjährige hat den Einkaufszettel geschrieben und ich denke, er ist jetzt bereit für die Welt.“

„Ich finde, es sollte ab heute tatsächlich Kamenbär heißen“

Man kann jedes Mal erahnen, welches Wort der Kleine bei seinen Schreibversuchen meinte, doch oftmals hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. So wird aus Butter „Buter“, aus Lachs-Schinken „Laks Schinken“ und aus Toastbrot „Tostbrot“. Und, besonders schwierig: Das französische Wort Camembert schrebt er „Kamembär“. Immerhin aber goldrichtig liegt er bei Schinken, Käse, Tomaten und Gurke.

Die einhellige Meinung der Kommentatoren aber ist, dass der Junge trotzdem alles richtig gemacht hat: „Ich finde es sollte ab heute tatsächlich Kamenbär heißen. Wie süß“, schreibt eine Nutzerin. Und ein weiterer Twitterer schreibt: „Jeder weiß, was gemeint ist. Steno ist ja auch so konzipiert.“

Süßer Einkaufszettel: „Ich könnte damit einkaufen gehen“

„Kamembär ist sowas von liebenswert!“, stimmt ihr eine andere Userin zu. Ein anderer Nutzer schreibt: „Ich könnte damit einkaufen gehen. Gutes Kind!“

Und: „Unabhängig davon, dass er das richtig toll gemacht hat und man alles versteht, was er geschrieben hat, finde ich seine unglaublich saubere Handschrift sehr beeindruckend.“

Und ein weiterer Kommentator schlägt vor: „Den Zettel aufheben beziehungsweise fotografieren und in einem Fotoalbum (analog/digital) als Erinnerung aufheben!" Das ist wohl kaum noch nötig: Das Internet wird diesen süßen Einkaufszettel nicht so schnell vergessen. (cg)