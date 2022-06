Kaufland-Kunde beeindruckt User mit Pfandrückgabe - „Highscore geknackt?“

Von: Raffaela Maas

Mit einem auf Twitter geteilten Foto seines Gewinns an einem Pfandautomaten beeindruckte ein Kaufland-Kunde die User - doch die XXL-Pfandrückgabe sorgte auch für Kritik.

München - Ein Kaufland-Kunde teilte stolz seine Ausbeute an einem Pfandautomaten im Netz. Für die beachtliche Summe musste er sicherlich lange sammeln. Die XXL-Pfandrückgabe sorgte für die Anerkennung der User - aber auch für Kritik.

Kaufland-Kunde sammelt Pfand im Wert von über 55 Euro

Der Kaufland-Kunde teilte seine Ausbeute am Pfandautomaten auf Twitter mit seiner Followerschaft. „Okay, vielleicht sollte ich öfter Pfand wegbringen...“, schrieb er und postete ein Foto der Anzeige am Pfandflaschenautomaten. Auf dem Display ist deutlich zu erkennen, dass der Kunde mit einem Kasten und 239 zurückgegebenen Flaschen einen Betrag von insgesamt 55,37 Euro gesammelt hat.

Er habe laut eigenen Angaben die Pfandflaschen auf der Terrasse gesammelt. „Es ist erst immer nur ‚Ach ein Beutel, dafür lohnt sich die Fahrt nicht‘ und nach ein paar Wochen dann ‚Verdammt, alles voller Leergut hier, einer muss das mal wegbringen!‘“, erklärte er einem Nutzer, der nachfragte, wie es zu dem hohen Betrag kommen konnte.

Twitter-User begeistert wegen Pfandrückgabe: „Respekt!“

In den Kommentaren reagierten unzählige User auf den Beitrag des Sammlers. Die meisten Nutzer feierten den Kaufland-Kunden für seinen gesammelten Betrag. „Respekt!“, kommentierten mehrere User und ein anderer brachte seine Bewunderung zum Ausdruck: „Woah! Ich bin ja schon beeindruckt, wenn ich über 10 Euro komme!“

Doch einige User störten sich auch an der XXL-Pfandrückgabe des Kunden. So lautete ein Kommentar unter dem Beitrag: „Es ist furchtbar, wenn solche Sammler vor einem am Automaten sind“. Ein anderer User fragte sich hingegen, ob es denn überhaupt erlaubt sei, so viel Pfand auf einmal zurückzugeben. Er kommentierte: „Gilt bei Leergut nicht auch die haushaltsübliche Menge?!“

Zuletzt sorgte der Pfandbon eines anderen Kaufland-Kunden für begeisterte Reaktionen auf Twitter - bis ein anderer User seinen eigenen Bon teilte und ihm damit die Show stahl. (rrm)