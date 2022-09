„Würde gerne die Geschichte dazu kennen“: Durchfall-Schild sorgt für Lacher

Von: Christoph Gschoßmann

Eindeutiger Hinweis: Hier darf man nicht baden, wenn man Durchfall hat oder kürzlich hatte. © Twitter/Bianca020891

Hinter so manch einem kuriosen Warnschild steckt eine kuriose Geschichte. Die Details des Ursprungs dieses Schilds aus Los Angeles will aber wohl nicht jeder kennen.

München / Los Angeles - Warnschilder - viele gibt es nur, weil jemand irgendwann einmal eine bestimmte Grenze übertreten hat, die ein anderer gerne gewahrt hätte. Oder, wie Homer Simpson auf die Worte des TV-Ansagers „Warnung: Eintrittskarten sind nicht zum Verzehr geeignet“ einst antwortete: „Da seht ihr’s! Diese Warnung wird nur meinetwegen ausgesprochen!“ Auch bei Rewe hieß es kürzlich: „Jedes Hinweisschild hat seine Geschichte“.

Eine Nutzer oder eine Nutzerin von Twitter würde gerne wissen, was der Ursrpung eines Warnschilds ist, das sie offenbar im US-amerikanischen Los Angeles aufgenommen hat. Dort steht zu lesen: „Persons having currently active diarrhea or who have had active diarrhea within the previous 14 days shall not be allowed to enter the pool water“. Oder auf deutsch: Personen mit aktivem Durchfall oder aktivem Durchfall innerhalb der letzten 14 Tagen dürfen nicht in das Poolwasser eintreten.“

Riesen-Durchfall-Warnschild in Schwimmbad sorgt für Lacher

Sie oder er postet einige Tränen lachende Emojis dazu, auch wenn man sich vorstellen kann, dass die Geschichte hinter dem Schild wohl eher nicht zum Lachen war. Eine so deutliche Warnung auf einem Schild dieser Größenordnung spielt wohl auf einen eher dramatischen Vorfall an, bei dem danach das gesamte Wasser ausgetauscht werden musste, und bei dem das Schwimmbad womöglich sogar verklagt wurde.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Schild auch seine Wirkung zeigt - und Menschen mit Durchfall diesen eher zuhause auskurieren. (cg)

