Rewe-Kundin irrt auf Suche nach Kartoffelchips durch Filiale – „Hier hätte ich damit nicht gerechnet“

Von: Raffaela Maas

Die über den Regalen angebrachten Schilder in Supermärkten sollen der Orientierung dienen. In diesem Fall ging das aber offenbar schief.

München - Eine Rewe-Kundin hat bei ihrem Einkauf eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Auf der Suche nach Chips ist sie laut eigenen Angaben zehn Minuten lang durch die Filiale geirrt. Schließlich fand sie diese an einem untypischen Ort: Ausgerechnet in einem Gang, in dem die Produkte als Babynahrung und Babypflege ausgeschildert sind.

Rewe-Kundin überrascht: „Hier hätte ich damit wirklich nicht gerechnet“

Verwundert und amüsiert wandte sie sich an ihre Followerschaft auf Twitter. „Wir sind sicher zehn Minuten durch den Rewe geirrt auf der Suche nach Chips... Aber hier hätte ich damit wirklich nicht gerechnet“, schrieb sie in einem Beitrag und fügte hinzu: „Kennt man ja... Babys brauchen Chips!“. Zudem teilte sie noch einen Schnappschuss aus dem Laden, der den Blick freigibt auf den Gang mit den vermeintlichen Babypflege-Produkten.

Die Reaktionen sind eindeutig: Die anderen Twitter-Nutzer fanden die Fehlplatzierung der Chips scheinbar ebenso lustig wie die Beitragerstellerin. „Früh übt sich, oder so“, begleitet von einem lachenden Emoji, kommentierte eine Userin unter dem Post. Der Kommentar einer weiteren Userin bestand ausschließlich aus lachenden Emojis. Weshalb es zu der Verwechslung der Produkte beziehungsweise der falschen Ausschilderung kam, ist nicht bekannt. Ebenso wenig ist zu wissen, ob die Verwirrung inzwischen gelöst wurde.

