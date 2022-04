Warum sind die Arme von Tyrannosaurus rex so lächerlich kurz? Neue Theorie verblüfft

Von: Martina Lippl

Tyrannosaurus rex: Der Dinosaurier ist gefürchtet, doch seine winzigen Arme sorgen auch für Spott. © Angelo Cavalli/imago

Der Tyrannosaurus rex ist der Star unter den Dinosauriern. Trotz seines furchterregenden Aussehens sind seine Arme absurd kurz. Jetzt gibt es eine neue, mögliche Erklärung dafür.

Berkley - Spätestens seit dem Film „Jurassic Park“ von 1993 ist der Raubsaurier Tyrannosaurus rex – kurz T. rex – berühmt und berüchtigt. Der Raubdinosaurier aus der Kreidezeit lief auf zwei kräftigen Beinen, war sechs Tonnen schwer und mehr als zwölf Meter groß. Mit seinem kräftigen Gebiss konnte er sogar kräftige Knochen regelrecht zermalmen. Lächerlich kurz dagegen waren seine Arme. Über diese anatomische Auffälligkeit des „König der Tyrannenechsen“ – so in etwa die Übersetzung seines Namens – zerbrechen sich Forscher seit langem den Kopf.

Tyrannosaurier T. rex: Kurze Ärmchen verringern Bissrisiko bei der Jagd im Rudel

Zu den winzigen Ärmchen der Dinosaurierart liefert ein US-Wissenschaftler jetzt eine ganz neue, verblüffende Hypothese: Die Armes schrumpften so extrem kurz, um das Risiko vor Bissen bei der Jagd im Rudel zu verringern. So lautet das Ergebnis einer vor kurzem veröffentlichten Studie des US-Paläontologen Kevin Padian von der University of California in Berkeley.

Tyrannosaurus rex Steckbrief - „König der Tyrannenechsen“

Tyrannosaurus Rex Top-Prädator der späten Kreidezeit Nahrung Fleischfresser Lebensraum Nordamerika Größe mehr als zwölf Meter lang und sechs Tonnen schwer Beißkraft rund 3,6 Tonnen Markantes Aussehen großer Schädel, muskulöse Hinterbeine und kurze Arme Erster Fossilien Fund des T. rex Barnum Brown entdeckte 1902 die ersten Knochen in Hell Creeck im Nordwesten der USA

Tyrannosaurus rex: Forscher rätseln über seine kurzen Ärmchen

Es gibt bereits zahlreiche teils skurrile Theorien: Die kurzen Ärmchen dienten zur Paarung, um das Weibchen festzuhalten. Oder auch um soziale Signale auszusenden, um damit zu winken. Einige Forscher sind davon überzeugt, dass die kurzen vorderen Extremitäten mit ihren Klauen als Waffe benutzt wurden, um den Feind aufzuschlitzen, sowie auch als Anker auf dem Boden benutzt werden konnte. Andere Paläontologen dagegen vermuteten, dass die Arme überhaupt keine Funktion hatten, und die Nachwelt sie deswegen einfach vernachlässigen könnte.

„Die Arme sind einfach zu kurz“

Diesen früheren Spekulationen der anderen Paläontologen ging Padian nach. Keine der aufgestellten Theorien funktionierte aber dem Studienautor zufolge. Nach unterschiedlichen Messungen anhand eines Tyrannosaurus-Rex-Skeletts stellt er fest: „Die Arme sind einfach zu kurz“, sagt Kevin Padian. „Sie können sich nicht berühren, sie können den Mund nicht erreichen, und ihre Beweglichkeit ist so eingeschränkt, dass sie sich weder nach vorne noch nach oben sehr weit strecken können.“ Es fehle damit an einer plausiblen Erklärung für die Stummelärmchen des Tyrannosaurus. Für alle vorgebrachten Ideen und deren Funktion, wäre es besser gewesen, wenn die vorderen Extremitäten, nicht so stark geschrumpft wären.

Tyrannosaurus rex Skelett. © imago

Tyrannosaurus rex ein Rudeljäger

Nachdem Paläontologen jedoch einen Beweis gefunden hatten, dass Tyrannosaurier im Rudel jagte, hatte der Paläontologe Padian eine schlüssige Antwort für die winzigen Ärmchen gefunden.

„Was wäre, wenn mehrere erwachsene Tyrannosaurier auf einem Kadaver zusammenlaufen würden? Sie haben einen Haufen massiver Schädel mit unglaublich mächtigen Kiefern und Zähnen, die Fleisch und Knochen direkt neben sich zerreißen und zermalmen“, sagt Padian. „Was ist, wenn dein Freund dort denkt, dass du ein bisschen zu nahe kommst? Sie könnten Sie warnen, indem sie Ihnen den Arm abtrennen.“ Schwere Bisswunden könnten Infektionen, Blutungen, Schock und schließlich den Tod verursachen, so Padian. „Es könnte also von Vorteil sein, die Vorderbeine zu reduzieren, da Sie sie sowieso nicht zur Jagd einsetzen“, erklärt er.

Die Studie im Open-Sourece Fachjounal Acta Palaeontologica Polonica ist vor Kurzem erschienen. Padian ist überzeugt: „Wenn man weniger Bisswunden an den kürzeren Gliedmaßen findet, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass die Verkleinerung effektiv war.“

Tyrannosaurus rex und seine winzigen Ärmchen - Beweis durch Bisswunden?

66 Millionen Jahre nach dem Aussterben des letzten T. rex sei die Hypothese schwer zu untermauern, räumt Kevin Padian, emeritierter Professor an der University of California, Berkeley, und Kurator des UC Museum of Paleontology ein. Um das zu überprüfen, müssten Fossilien in Museen auf der ganzen Welt einmal genauer nach Bisswunden untersucht werden. Vielleicht könnte dann ein Rätsel der Evolution endlich gelöst werden.

