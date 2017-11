Irre: Über diese Toilette in Bremen berichtet sogar die britische BBC

„The nice toilette“ - Sogar die britische BBC berichtet über das Klo in Bremen.

Bremen ist absoluter Vorreiter - in Sachen Toiletten. Das stille Örtchen scheint in der Hansestadt heilig zu sein.

Bremen - Schon Anfang der 90er-Jahre wurde irre viel Geld für eine öffentliche Toilette am Domshof ausgegeben, wie kreiszeitung.de berichtet. Sie wurde deshalb liebevoll „Palazzo Pisso“ genannt. Doch das prunkvolle Pinkeln ist seit 2013 nicht mehr möglich. Die Anlage wurde abgerissen. Aber Bremen hatte eine neue Toiletten-Idee, die so super ist, dass sogar die Briten neidisch sind und die Rundfunkanstalt BBC für einen Bericht angeflogen kam.

BBC-Reporterin Amelia Martyn-Hemphill regt sich auf: „Warum ist es in England so verdammt schwer, eine öffentliche Toilette zu finden, wenn man dringend eine braucht?!“ Entweder seien sie abgeschlossen, kosten viel Geld oder seien nur für Mitarbeiter und Kunden von Lokalen zugänglich. Die Briten werfen einen sehnsüchtigen Blick nach Bremen, denn dort drückt die Blase schon lange nicht mehr. Wie die Geschichte weiter geht, lesen sie bei kreiszeitung.de*. Wie Freiluft-Pinkeln am Bremer Bahnhof geht, darüber klärt nordbuzz.de* auf.



*kreiszeitung.de* undnordbuzz.de* sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.