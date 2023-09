Drama auf See in Murcia: Wie ein Mann neun Stunden im Meer überlebte

Von: Sandra Gyuratis

Naturgewalt Meer in Spanien: Plötzlich kann eine Kayakfahrt gefährlich werden. © Ángel García

Als ein 25-jähriger Mann mit seinem Kayak an der Küste von Murcia zum Angeln hinausfährt, ahnt er nicht, dass ihm ein Kräftemessen mit dem Meer und ein Überlebenskampf bevorstehen.

San Pedro del Pinatar – Welche Gefahren das Meer birgt, welche Kraft es ganz plötzlich entwickeln kann und wie machtlos der Mensch dagegen ist, hat ein 25-jähriger Kayakfahrer kürzlich vor der Küste von Murcia im Süden von Spanien erlebt. An jenem Sonntag, 27. August, war starker Wind vorhergesagt. Das wusste der junge Mann. Deshalb wollte er am frühen Morgen, als das Meer noch ruhig war, mit seinem Kayak vom Strand La Llana in San Pedro del Pinatar am Mar Menor aus zum Fischen hinausgefahren, wie costanachrichten.com berichtet.

Er wollte in der Nähe der Fischzuchtstation von San Pedro del Pinatar in Spanienangeln und um 10 Uhr wieder in den Hafen zurückkehren, da das staatliche Wetteramt Aemet ab 11 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Windes herausgegeben hatte, wie der 25-Jährige der Zeitung „La Verdad“ erzählte. Er befand sich bereits auf dem Rückweg, nur noch 200 Meter vom Hafen entfernt, als der Sturm plötzlich aufkam und ihn eine riesige Welle traf.

Drama auf dem Meer in Murcia: Strömungen ziehen den Kayakfahrer immer weiter aufs Meer hinaus

Als er merkte, dass er immer weiter auf das Meer hinausgezogen wurde und es allein nicht mehr an Land schaffen würde, rief er einen Kumpel an, der am Ufer angelte. Doch das Meer im Süden Spaniens ließ nicht mehr zu, dass Fischer hätten ihm zu Hilfe kommen können. Der 25-Jährige wählte den Notruf 112 und schickte alle fünf Minuten seinen Standort per Whatsapp. Doch die Strömung zog ihn immer wieder fort, bevor er gefunden werden konnte. Und es sollte noch schlimmer kommen.

Gegen 13 Uhr brachte eine Welle das Kayak zum Kentern. Er verlor alles. Zum Glück habe er vorher genügend Wasser getrunken, sagte er. Er versuchte mehrmals, das kleine Boot wieder umzudrehen, bis er aufgab und sich auf den treibenden Rumpf legte, um auszuruhen. Wie in einem Film sah er drei Rettungsboote und einen Hubschrauber vorbeikommen. Aber obwohl er sich auf das Kayak kniete, schrie und paddelte, konnten sie ihn nicht sehen. Auch das Handy hatte keinen Empfang mehr auf dem Meer im Süden Spaniens.

Drama auf dem Meer in Murcia: Rettung nach neun Stunden Überlebenskampf

Nachdem er vier Stunden lang auf dem Wasser getrieben war, sah er in der Ferne die Isla Grosa vor der Küste von San Javier und beschloss – Rudern war nicht möglich – zu schwimmen, da man ihn sonst nicht finden würde. Doch der Sturm zerrte ihn hin und her. Nach vier Stunden ließ er sich erneut auf dem Rücken treiben, um Kräfte zu sammeln. Als er sich vor La Manga bei Kilometer neun etwa zwei Meilen vom Strand entfernt befand, hatte sein Handy wieder Empfang und er konnte seinen Standort schicken. Diesmal fand ihn das Boot des Roten Kreuzes und brachte ihn nach neun Stunden Überlebenskampf an Land. Er sei sich die ganze Zeit auf See sicher gewesen, dass er es schaffen würde, sagte der 25-Jährige, der sich zu Hause in Spanien erholt. Die Rettungsweste hatte ihm mehrere Verletzungen zugefügt und der Blutzuckerspiegel war abgefallen.

An diesem Tag gerieten mehrere Kayak-Fahrer in Seenot, wenn auch nicht auf solch dramatische Weise. Die Einsatzkräfte retteten allein in Santiago de la Ribera in San Javier drei Boote mit insgesamt sechs Personen an Bord und in Las Urrutias ein weiteres mit drei Menschen. In Cartagena ignorierte ein Badegast die Rote Fahne am Strand Barco Perdido auf La Manga am Mar Menor und ging trotz der Anweisungen der Rettungsschwimmer mit seiner Luftmatratze ins Wasser. Die Socorristas holten ihn schließlich an Land, wo die Polizei bereits wartete.