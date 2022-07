DHL-Kundin findet unerwarteten Bonus an ihrem Paket – „Das wird im nächsten Stream verlost!“

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Eine DHL-Kundin bekam ein besonderes Paket mit Bonus. Das Zustellunternehmen hatte ein Geschenk an ihrer Bestellung angebracht.

München – Die Liste kurioser Zustellungen ist sehr lang. Empfänger finden Zustellbenachrichtigungen mit kryptischen Zeichen oder der Zustellort ist einfach nicht auffindbar. Jeder wird bestimmt schon mal in so einer Situation gesteckt haben und das unabhängig vom Logistikunternehmen. DHL, Amazon oder Hermes, sie alle leisten sich den einen oder andern Fauxpas. Jetzt überrascht DHL aber mit einem Geschenk an eine Kundin. Auf Twitter teilte sie ein Bild von ihrem Paket und dem angehängten Bonus.

DHL beschenkt Kundin mit leerem Paketband am Paket

Als eine DHL-Kundin ihr Paket bekam, wurde sie überrascht. Sie bekam nicht nur ihre Bestellung, sondern noch mehr in die Hand gedrückt. DHL hatte eine leere Rolle Paketband an ihrem Paket festgeklebt. Die Kundin fotografierte das Paket und postete ein Bild auf Twitter. Dazu schrieb sie: „DHL hat mir eine leere Rolle Paketband mitgeliefert.“

Die Twitter-Nutzer sehen das Ganze ironisch und nehmen es mit Humor. „Die ist sicher limitiert und richtig was wert!“, schreibt einer. Bei der Kundin handelt es sich um eine Streamerin, die auf den Kommentar antwortete: „Die wird im nächsten Stream verlost!“. Das lässt sich der Nutzer nicht zweimal sagen: „Geil, ich nehm dich beim Wort. Wann und wo? Wehe, ich habe keine Zeit!“ Ein anderer schrieb „Dieser Service“. Geschenke von DHL ist man wirklich nicht gewohnt. Es lässt sich nur darüber spekulieren, ob der Weg zum Mülleimer für den Verpackenden einfach zu lang war.

DHL: Chaos-Lieferungen im Übermaß

Skurrile DHL-Lieferungen gibt es häufiger. Einen Kunden hatte es besonders hart erwischt. Nicht nur, dass sein Paket oben aufgerissen war, es wurde auch noch falsch abgeliefert. Hier kann man wenigstens sagen, dass das Paket zugestellt wurde. Andere Kunden müssen sich mit nur einem Wort auf dem Zustellschein zufriedengeben und auf eine lange Suche nach ihrem Paket gehen. (vk)