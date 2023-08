Mutmaßliche Mallorca-Gruppenvergewaltigung: Anwälte der Tatverdächtigen beantragen U-Haft-Entlassung

Von: Robin Dittrich

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca Mitte Juli 2023 schockte die Ferien-Insel. Auch in Deutschland wird mittlerweile ermittelt.

Palma de Mallorca – Die mutmaßlichen Gruppenvergewaltiger einer jungen Frau auf Mallorca sitzen noch immer in Untersuchungshaft. Während in Spanien und Deutschland ermittelt wird, beantragten die Anwälte der fünf jungen Männer die Entlassung.

Entlassung von Tatverdächtigen der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca beantragt

Die Geschichte schockte eine ganze Insel: Fünf junge Männer aus Deutschland im Alter zwischen 21 und 23 Jahren sollen Mitte Juli auf Mallorca eine 18-jährige Deutsche vergewaltigt haben. Ihre Taten sollen die Verdächtigen auf einer Kamera festgehalten haben. Seit dem Vorfall sitzen die fünf jungen Männer in U-Haft. Wie lange diese andauert, ist oftmals unklar. Wer als Urlauber in Spanien eines Verbrechens beschuldigt wird, muss mit einer Untersuchungshaft von zwei bis vier Jahren rechnen.

Wie die Mallorca Zeitung jetzt veröffentlichte, haben die Verteidiger der mutmaßlichen Vergewaltiger die Freilassung ihrer Mandanten beantragt. In ihren Augen bestehe keinerlei Fluchtgefahr. „Gerade bei jungen Menschen, mit so langen Haftstrafen, ist in den Augen der Ermittlungsrichter die Fluchtgefahr multipliziert“, sagte demgegenüber Strafverteidiger Eduardo Luna der Mallorca Zeitung kurz nach Aufnahme der Ermittlungen. Problematisch kann es für spanische Behörden werden, wenn die Tatverdächtigen nach Deutschland reisen und dort untertauchen würden.

Kommen die vermeintlichen Mallorca-Gruppenvergewaltiger auf freien Fuß?

Als Begründung der Entlassung aus der Untersuchungshaft führen die Anwälte der Tatverdächtigen an, dass die Bedingungen für eine lange U-Haft in den bisherigen Darstellungen des mutmaßlichen Tathergangs nicht gegeben seien. Den Behörden lägen demnach alle Beweismittel vor, die Tatverdächtigen könnten für die Ermittlungen wichtige Beweise nicht zerstören. Ein Entziehen vor der Justiz ist laut der Anwälte ebenfalls nicht gegeben, da alle Verdächtigen ihren festen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben.

Für die Anwälte ist eine Untersuchungshaft damit unverhältnismäßig. Ob es zu einer zumindest vorübergehenden Freilassung kommt, soll in den kommenden Tagen entschieden werden. Neben spanischen Gerichten ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Hagen in der Sache. Sollten die mutmaßlichen Gruppenvergewaltiger verurteilt werden, droht ihnen eine Haftstrafe von sieben bis 15 Jahren in spanischen Gefängnissen. Aufgrund der Schwere der vermeintlichen Tat könnte eine Entlassung aus der U-Haft fehlschlagen.