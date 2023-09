2300 Euro „Eintritt“ für eine Hochzeit: Zerknirschter Gast zahlt und erlebt auf der Feier weiteren Wahnsinn

Von: Robin Dittrich

Teilen

Hochzeiten sollen der schönste Tag im Leben eines Liebespaares sein. Für die Gäste einer britischen Hochzeit wurde die Trauung jetzt vor allem eines: teuer.

München – Eine besonders kostspielige Hochzeit wollte ein Brautpaar in Großbritannien feiern. Auf Reddit berichtete ein Freund eines eingeladenen Gastes von den Vorfällen. Um an der Hochzeit teilzunehmen, sollten satte 2300 Euro gezahlt werden.

2300 Euro: Brautpaar verlangt hohe Summe für Teilnahme an Hochzeit

Der Reddit-Nutzer erzählte von der Hochzeits-Einladung an seinen Freund Jack sowie dessen Freundin. Die Einladung ging von Jacks gutem Freund Jeff sowie dessen zukünftiger Frau Sophie aus. Bereits einige Monate nach der Zusage von Jack und seiner Freundin zur Hochzeit, erhielt das Paar eine Antwort per E-Mail: „Danke für die Rückmeldung zu unserer Hochzeit, und danke, dass ihr uns helfen wollt, die Hochzeit unserer Träume auf die Beine zu stellen.“

Was das genau bedeuten sollte, las Jack am Ende der E-Mail. Dort gab es einen Link, der mit „Hier klicken zur Zahlung“ beschrieben war. Jack ging davon aus, dass es sich dabei nur um die Finanzierungshilfe der Flitterwochen handelte und beachtete den Link nicht weiter. Als er nach ein paar Tagen doch nachschaute, wo der Link hinführt, konnte er seinen Augen nicht trauen. Nach dem Klick wurde der Hochzeitsgast zur Zahlung von fast 2000 britischen Pfund aufgefordert – um an der Hochzeit teilzunehmen.

Trotz Zahlung von fast 2000 Pfund: Getränke mussten bei Hochzeit extra gezahlt werden

Zunächst dachte der Hochzeitsgast daran, dass es sich bei der Anfrage zur Zahlung um einen Betrug handeln müsse. Nachdem er sich mit der Hochzeitslocation in Verbindung gesetzt hatte, wurde ihm jedoch klar, dass er die 2000 britischen Pfund wirklich zahlen sollte. Weil ihm der Bräutigam viel bedeutete, entschloss sich Jack dazu, die knapp 2300 Euro zu bezahlen – seine gesamten Ersparnisse. Er nahm sich vor, bei der Hochzeit so viel zu trinken und essen wie möglich, damit es sich für ihn ansatzweise lohnen könnte.

Bei der Hochzeit folgte dann der nächste Schock: Die Getränke waren bei den 2300 Euro nicht inbegriffen. Die Rechnung wuchs dann erneut an, weil jeder Gast noch einmal 230 Euro Trinkgeld für die Location zahlen sollte. Nachdem Jack die Kosten der Location im Nachhinein mit der Anzahl der Gäste verglichen hatte, kam er zu dem Schluss, dass die Hochzeit für das Brautpaar kostenfrei geblieben war. In den Kommentaren waren die Reddit-Nutzer entsetzt. „Egal wer mich eingeladen hätte, bei einer Rechnung von 2300 Euro hätte ich einfach wieder abgesagt“, lautete der Top-Kommentar.

In Indien sagte eine Braut die Hochzeit sogar ab, nachdem sich der Bräutigam zu stark über das Festessen beschwert hatte. Eine andere lief vor ihrer arrangierten Hochzeit davon, um einen anderen Mann zu heiraten.