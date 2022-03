Ukraine-Krieg: Bäckerei will Zeichen der Solidarität setzen – Aktion sorgt für heftige Kritik

Von: Patrick Huljina

„Ist das deren Ernst?“, fragten sich einige Leute, nachdem das Schreiben einer Bäckerei viral ging. Das Unternehmen wollte ein Zeichen im Ukraine-Krieg setzen und erntete Kritik.

Schutterwald - Die Meldungen über die Ereignisse im Ukraine-Krieg sorgen bei vielen Menschen für Erschütterung. Der Großteil der Welt steht solidarisch hinter der Ukraine und will helfen. Bei einer Groß-Demonstration auf dem Münchner Königsplatz versammelten sich am Mittwochabend rund 45.000 Menschen. Viele Menschen wollen die Menschen in der Ukraine mit Spenden unterstützen. Eine Bäckerei aus Baden-Württemberg wollte ebenfalls ein Zeichen der Solidarität setzen – die Aktion ging allerdings nach hinten los.

Die Bäckerei Armbruster informierte in einem Rundschreiben vom 28. Februar alle Filialen über die Namensänderung zweier Produkte. Beim Russischen Zupfkuchen und der Russischen Zupfschnitte sollte „aufgrund der momentanen Situation“ jeweils das „Russisch“ gestrichen werden. Die alten Preisschilder sollten durch neue ausgetauscht werden, hieß es in dem Rundschreiben weiter. Der Brief wurde mehrfach via Twitter, Facebook und Co. geteilt und löste teilweise heftige Reaktionen aus.

Bäckerei will Zeichen der Solidarität setzen – Aktion sorgt für heftige Kritik

„Ist das deren Ernst?“, fragte eine Userin auf Twitter verwundert. „Geht‘s noch?“, wunderten sich zahlreiche andere. Das waren noch die harmlosesten Reaktionen. In den Kommentaren unter den Facebook-Beiträgen wurde ein regelrechter Shitstorm entfacht. Von Rassismus und Diskriminierung war dort die Rede. Einige der Kommentare gingen auch weit unter die Gürtellinie.

Die Bäckerei selbst versuchte auf ihrer Facebook-Seite zu deeskalieren. Unter mehreren vorausgegangenen Posts veröffentlichte das Unternehmen Statements ehe es eine Mitteilung als eigenen Beitrag postete. „Mit der Namensänderung des russischen Zupfkuchens wollten wir in der gegenwärtigen Situation unsere Solidarität zum Ausdruck bringen“, heißt es darin. Man wisse jetzt, „dass das der falsche Weg war.“

Ukraine-Krieg: Bäckerei will Zeichen setzen – und entschuldigt sich

Die Bäckerei stellte klar: „Es war nie unsere Absicht, Russen und Russinnen rassistisch zu begegnen oder ihnen zu unterstellen, mit dem Krieg in der Ukraine zu sympathisieren.“ Die Namensänderung sei „ungeschickt – aber in keiner Sekunde diskriminierend gemeint“, gewesen. Armbruster sei ein Familienunternehmen mit Werten. „Wir stehen für Vielfalt, Offenheit und Ehrlichkeit“, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Unternehmen entschuldigte sich und erklärte, die Namensänderung „mit sofortiger Wirkung“ zurückzunehmen. „Es tut uns leid, wenn wir jemanden gekränkt haben“, so die Bäckerei.

Die Reaktionen auf das Statement der Bäckerei waren ebenfalls geteilt. Einige Kunden kündigten in den Kommentaren an, künftig bei anderen Bäckereien einzukaufen. „Erst denken, dann handeln. Das wäre der bessere Weg gewesen. Wir kaufen auf jeden Fall jetzt nicht mehr hier ein“, schrieb ein Facebook-User. Andere wiederum akzeptierten die Entschuldigung. „Fehler passieren. Wichtig ist die Einsicht“, erklärte ein weiterer Nutzer.

Der Ukraine-Krieg hat inzwischen auch Einfluss auf die Supermärkte und Discounter in Deutschland. Bei einigen Produkten drohen Engpässe. Immer mehr Händler verzichten auf Produkte aus Russland. Die Liste der konkret betroffenen Lebensmittel ist lang. (ph)