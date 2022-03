Penny, Rewe, Netto, Edeka: Supermärkte reagieren auf Ukraine-Krieg - Das müssen Verbraucher nun wissen

Von: Jennifer Lanzinger

Der Ukraine-Krieg hat nun auch Auswirkungen auf erste Supermärkte in Deutschland. © Fabian Sommer/dpa/Archiv

Der Ukraine-Krieg hat nun auch Einfluss auf Supermärkte in Deutschland. Der Discounter Netto nimmt diverse in Russland hergestellte Produkte aus dem Regal. Weitere Supermärkte reagieren.

Update vom 2. März 2022: Der Ukraine-Krieg hat nun auch Auswirkungen auf Verbraucher in Deutschland. Die vor allem im Norden und auch im Osten Deutschlands vertretende Discounterkette Netto hatte bereits vor wenigen Tagen den Boykott russischer Waren bestätigt (siehe Ursprungsmeldung unten). Nun ziehen auch andere Supermärkte in Deutschland nach.

Edeka, Penny, Rewe, Netto: Supermärkte und Discounter reagieren auf Ukraine-Krieg

Wie Focus Online berichtet, soll aktuell auch Edeka prüfen, ob und wenn ja welche, Produkte aus Russland im Sortiment geführt werden. Bislang sei noch unklar, ob diese dann möglicherweise aus dem Regal genommen werden. Rewe und Penny machen hingegen Nägel mit Köpfen. Wie Focus Online nämlich weiter berichtet, sollen Produkte, die in Russland produziert werden, künftig nicht mehr im Sortiment der beiden Supermärkte angeboten werden. Die bislang vorhandenen Bestände würden jedoch nicht vernichtet werden.

Ursprungsmeldung: Stavenhagen - Der Ukraine-Krieg hält die Welt weiter in Atem, auch am Dienstag, 1. März 2022, überschlagen sich die Ereignisse in der Ukraine. Währenddessen werden in ganz Europa Sanktionen gegen Russland erhoben, so darf das Land beispielsweise nicht an der Fußball-WM und auch nicht beim ESC teilnehmen. Konsequenzen zieht nun auch der erste Discounter in Deutschland. Bei Netto werden russische Produkte werden aus den Regalen genommen.

Ukraine-Krieg: Erster Discounter in Deutschland reagiert - Netto nimmt diverse Produkte aus dem Regal

Die vor allem im Norden und auch im Osten Deutschlands vertretende Discounterkette Netto möchte ab sofort russische Waren boykottieren. Die in Stavenhagen ansässige Tochtergesellschaft der dänischen Salling Group (Brabrand) folgt damit dem Mutterkonzern. Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, werden aus Protest gegen den Ukraine-Krieg nun alle in Russland hergestellten Produkte aus dem Regal genommen. Aktuell betrifft das nach Angaben der Sprecherin beim Discounter Netto rund 15 Produkte. Darunter Süßwaren, Fertiggerichte aber auch Spirituosen wie beispielsweise Wodka.

Als erster Supermarkt bzw. Discounter reagiert Netto auf den Ukraine-Krieg und verbannt russische Produkte aus den Regalen. (Symbol-Bild) © Marc Tirl/dpa

Netto mit den Markenfarben Schwarz und Gelb sowie einem Hund als Symbol betreibt nach eigenen Angaben rund 340 Märkte in acht deutschen Bundesländern vor allem in Ostdeutschland, Hamburg und Schleswig-Holstein mit rund 6000 Beschäftigten. Zu dem Discounter gehören auch Märkte in Dänemark und Polen. Er darf allerdings nicht mit dem größeren Netto Marken-Discount mit Sitz in Bayern verwechselt werden.

Netto reagiert auf Ukraine-Krieg: Auswirkungen auch auf Supermärkte - Andere Länder haben Schritt bereits gewagt

„Die Situation in der Ukraine und die grausamen Bilder des Krieges gehen uns alle an“, sagte Henrik Vinther Olesen, Kommunikationsdirektor der Salling Group, über die zunehmende Eskalation im Ukraine-Konflikt und den Schritt, russische Produkte unter anderem bei Netto aus den Regalen zu nehmen. In Polen unterstütze die Firma die Caritas mit Grundversorgungsgütern für ukrainische Flüchtlinge. Weltweit verbannen Bars zudem russischen Wodka aus ihrem Sortiment und entscheiden sich stattdessen für ukrainischen Alkohol.

Bereits vor einigen Tagen hatten Supermärkte in diversen Ländern mit diesem Schritt Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Auch Lidl hatte sich zu Wort gemeldet.