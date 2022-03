Ehemalige „Miss Ukraine“ greift jetzt zur Waffe: „Stoppt den Krieg“

Von: Anna Lehmer

Ex-„Miss Ukraine“ Anastasiia Lenna zeigte sich nun auf Instagram mit einer Waffe und in Kampfmontur. © Instagram/Screenshot/Anastasiia Lenna

Die ukrainische Armee wehrt sich mit allen Mitteln gegen Putins Angriff, so werden auch die Bürger zum Kampf aufgerufen. Ebenfalls an der Waffe: die Ex-„Miss Ukraine“

Kiew - Seit sechs Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Im gesamten Land werden Raketenangriffe, russische Truppen und gepanzerte Fahrzeuge gemeldet. Schwere Gefechte finden gerade um Charkiw statt, während Kiew schlimme Vorwürfe gegen Russland erhebt. Immer mehr Regionen der Ukraine sind inzwischen unter Vorherrschaft Russlands. Viele Menschen fliehen vor Angst, doch einige bleiben, um ihr Land zu verteidigen. Unter ihnen ist das 24-jährige Model Anastasiia Lenna, besser bekannt als „Miss Ukraine“ 2015. Auf Instagram posierte sie nun mit einer Waffe.

Ukraine-Konflikt: „Miss Ukraine“ zeigt sich mit Waffe auf Instagram

Vor sieben Jahren wurde Anastasiia Lenna zur „Miss Ukraine“ gewählt, danach war sie als Schauspielerin und Moderatorin im türkischen Fernsehen zu sehen. Laut ihrem Profil zur Miss Grand International spricht Lenna fünf Sprachen und arbeitete als Übersetzerin. Jetzt will sie anscheinend in den Krieg ziehen. Auf Instagram postete das Model zwei Bilder, auf denen sie in Kampfmontur und mit einer Waffe in der Hand zu sehen ist. Dazu schreibt sie: „Stand with Ukraine“ (zu deutsch: „Haltet zur Ukraine“) und „Hands off Ukraine“ („Hände weg von der Ukraine“).

Ukraine-Krieg: Model posiert in Kampfmontur

Ihre Fans zeigen sich von ihrem Auftritt begeistert. „Diese Nachricht wird viral gehen. Viele Ukrainer sind in Houston, Texas, und marschieren im kalten Regen. Unsere Herzen sind mit euch“, schreibt ein User. Allerdings dürfte es sich bei der Waffe nur um ein Airsoft-Gerät handeln. In der Vergangenheit postete die Ukrainerin oftmals ein Bild von sich bei diesem Sport. Dabei trug sie stets die Waffe, die nun auf ihrem aktuellen Bild zu sehen ist.

Ukraine-Konflikt: Model fordert Frieden - „Stoppt den Krieg“

In ihren Instagram-Storys teilt Anastasiia Lenna Bilder aus der Ukraine und den dort stattfindenden Kämpfen. Sich selbst filmt sie in einem kleinen Zelt, das ihr als Notunterkunft dient. Daneben zeigt sie eine Anleitung, wie man Molotowcocktails herstellen kann und Fotos von zerstörten Häusern. Zu einem ihrer Posts schreibt sie: „Das ukrainische Volk hat keine Schuld. Keiner von uns hat irgendeine Schuld. Wir sind in unserem Land! Ich spreche zu allen Menschen auf der Welt! Stoppt den Krieg in der Ukraine!“

Weiter fordert sie internationale Unterstützung für das ukrainische Volk: „Kein Mensch sollte sterben! Wir können das alles gemeinsam stoppen. Teilen Sie Informationen über die Situation. Fordert @nato auf, den Himmel zu schließen! Helfen Sie uns, dem ukrainischen Volk, die russische Aggression zu stoppen.“ Auch Selensky richtet sich vor dem EU-Parlament „an die Welt“. (ale)