Ukraine-Flüchtling bekommt in deutscher Großstadt wohl nach 30 Minuten den ersten Strafzettel

Von: Patrick Huljina

Ein Twitter-Post aus Düsseldorf soll das Auto eines Ukraine-Flüchtlings zeigen. Pikant: das parkende Auto hat einen Strafzettel bekommen. Die Stadt reagiert.

Düsseldorf - Auch an Tag 22 nach dem russischen Angriff am 24. Februar meldet die Ukraine weiter Kämpfe und Zerstörung. In zahlreichen Städten hinterließen die bisherigen Attacken eine Spur der Verwüstung. Die Zahl der Todesopfer – darunter auch Zivilisten – steigt täglich. Laut Angaben des polnischen Grenzschutzes vom Donnerstag (17. März) haben sich bislang rund 1,95 Millionen Menschen über die mehr als 500 Kilometer lange Grenze zwischen den beiden Ländern in Sicherheit gebracht. Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind.

Ukraine-Krieg: Zahlreiche Flüchtlinge auch in Deutschland

Eine große Zahl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge kommt auch nach Deutschland. Insgesamt 187.428 Menschen seien aus der Ukraine nach Deutschland eingereist und dabei registriert worden, teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch mit. Am Münchner Hauptbahnhof kam es bei der Ankunft in den vergangenen Wochen zu schlimmen Szenen. Ankommende übernachteten dort teilweise auf dem Boden. Doch auch in anderen deutschen Großstädten kamen zahlreiche Flüchtlinge an – so auch in Düsseldorf. Dort bekam ein Ukraine-Flüchtling ein Gastgeschenk, über das er sich ärgern dürfte.

Düsseldorf: Ukraine-Flüchtling bekommt wohl nach 30 Minuten den ersten Strafzettel – Stadt reagiert

Auf Twitter postet ein User das Foto eines Autos mit ukrainischem Kennzeichen. Am Scheibenwischer ist ein Zettel befestigt. Laut dem Nutzer ein Strafzettel. „Hier am Hofgarten ist gerade ein Flüchtling aus der #Ukraine eingetroffen, er hat sogar einen Zettel in die Windschutzscheibe gelegt, aber 30 Minuten später hat er einen Strafzettel!“, schreibt er in seinem Tweet. „Was soll das?“, fragt er und markiert den Twitter-Account der Stadt Düsseldorf in seinem Post.

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. „Die Kolleginnen und Kollegen sind generell sensibilisiert und können bei Härtefällen auch mal ein Auge zudrücken“, schreibt die Stadt. „Die genauen Umstände sind aber nicht immer auf den ersten Blick erkennbar und grundsätzlich gilt die StVO auch in der aktuellen Lage weiterhin für alle“, heißt es in der Antwort weiter. Tatsächlich lässt sich aus dem Bild nicht eindeutig bestätigen, dass es sich bei dem Fahrer des Autos um einen ukrainischen Flüchtling handelt. Der Strafzettel auf dem Foto ist ebenfalls nicht deutlich erkennbar.

Strafzettel in Düsseldorf: Twitter-User zeigt wenig Verständnis – Hilfsbereitschaft ist groß

„Die Betroffenen haben aber die Möglichkeit sich bei der Bußgeldstelle zu melden, damit der Einzelfall geprüft werden kann“, versucht die Stadt Düsseldorf mit ihrer Antwort zu beschwichtigen. Der empörte Twitter-User zeigt dafür wenig Verständnis: „Die Betroffenen sind 30 Stunden mit dem Auto aus Charkiw gefahren, haben alles verloren und sollen sich jetzt wegen eines unnötigen 20€-Bußgeldes mit der Bußgeldstelle auseinandersetzen?“

Ob der Tweet nun echt ist oder nicht, lässt sich nicht endgültig verifizieren. Er zeigt jedoch eines: die Hilfsbereitschaft und Sorge um die Menschen in der Ukraine ist in Deutschland groß. Die bayerischen Hilfsorganisationen berichteten teils von einer regelrechten Spendenflut. Selbst Kinder aus der Region initiieren Aktionen, um Spenden zu sammeln. Paul (8) aus Moosburg verkaufte Kuchen mit großem Erfolg, Marie (8) startete einen Waffelverkauf. Wollen auch Sie spenden? Wir haben zusammengefasst, wie Sie helfen können. (ph)