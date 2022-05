Hollywood-Star Angelina Jolie taucht plötzlich in der Ukraine auf - und besucht Kinder und NGO‘s

Von: Yasina Hipp

Hollywood-Star Angelina Jolie ist zu Besuch in der westukrainischen Stadt Lwiw. © picture alliance/dpa/Lviv City Hall/AP /Maksym Kozutsky

Seit vielen Jahren engagiert sich US-Schauspielerin Angelina Jolie für Geflüchtete weltweit. Nun scheint sich die UN-Sonderbeauftragte in der westukrainischen Stadt Lwiw aufzuhalten.

Lwiw - Eine weite graue Stoffhose, dazu ein Strickpullover in der gleichen Farbe, ein Rucksack über die Schulter geworfen und die Haare lässig mit einer Spange hochgesteckt. So wurde Hollywood-Star Angelina Jolie offenbar in einem Café in der westukrainischen Stadt Lwiw gesehen. In dem von der ukrainischen Online-Nachrichtenwebseite The Kyiv Independent auf Twitter veröffentlichtem Video, lächelt und winkt die 46-jährige Schauspielerin kurz in die Kamera, ehe sie zur Theke des Cafés läuft. Jolie ist Sonderbeauftragte des Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und zeigte sich schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs engagiert.

Hollywood-Star Angelina Jolie besuchte Kinderkrankenhaus während Ukraine-Krieg

Die Ex-Frau von US-Schauspieler Brad Pitt ist bekannt für ihr humanitäres Engagement. Seit mehr als 20 Jahren ist Jolie im Namen der UN unterwegs und besuchte bereits zahlreiche Flüchtlingslager weltweit, unter anderem auch im Jemen. Bereits mehrfach wurde die 46-Jährige für ihren Einsatz von den unterschiedlichsten Ländern und Organisationen ausgezeichnet.

Und auch im Krieg Russlands gegen die Ukraine setzt sich Jolie für die betroffene Bevölkerung ein. Ende März besuchte sie in Rom ukrainische Flüchtlingskinder im Vatikan-Krankenhaus. In der Einrichtung werden Kinder behandelt, die wegen der Situation in ihrem Heimatland nach Italien flüchteten. Damals sagte Jolie: „Es ist schrecklich, Kinder zu sehen, die mit verlorenen Leben, geschädigter Gesundheit und Traumata den Preis dafür bezahlen.“

Angelina Jolie erneut in der Ukraine

Nun scheint der Hollywood-Star offenbar erneut den Weg in die Ukraine gefunden zu haben. Offenbar war sie im Land, um vom Krieg betroffene Kinder zu treffen. Außerdem besuchte sie Krankenhäuser und Nichtregierungsorganisationen in Lwiw, die Verletzten und Vertriebenen helfen Die westukrainische Stadt Lwiw galt lange als Knotenpunkt und Anlaufstelle für die geflüchteten Menschen aus dem restlichen Land. Diverse russische Luftangriffe haben die Stadt in den Wochen des Kriegs bisher getroffen. Von den Folgen für die Stadt und deren Bevölkerung kann sich Angelina Jolie nun hautnah ein Bild machen.

Jolie ist nicht die erste Prominente, die in die Ukraine reist. Zu Beginn des Kriegs hielt sich auch noch Schauspiel-Kollege Sean Penn in dem umkämpften Land auf und drehte eine Doku in Kiew.