Ukraine-Krieg: Frühstücksshow-Moderator sendet jetzt aus einem Bunker – „Haben nur noch einen Kanal“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Der Moderator Yegor Gordeev sendet während des Ukraine-Kriegs vor einer ukrainischen Flagge. © Screenshot: RTL

Vorher machte Yegor Gordeev leichte Unterhaltung. Nun ist er Kriegsberichterstatter für die Ukrainer - aber Live-Sendungen mussten wegen Sirenengeheul schon abgebrochen werden.

München - Für Yegor Gordeev ging es in seinem Beruf auch darum, den Menschen in der Ukraine* in der Früh ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ihre Laune direkt nach dem Aufstehen zu heben. Wenn ein neuer Tag Fahrt aufnahm. Denn der Journalist führt als Moderator durch eine beliebte Frühstücksshow der Mediengruppe „1+1 Media“. Das war vor dem Einmarsch der russischen Truppen* von Wladimir Putin* und dem Blutvergießen in seinem Land. Vor dem Ukraine-Krieg.

Nun will Gordeev seine Landsleute vor allem informieren. Deshalb tritt er weiter im TV auf. Aber nicht mehr in einem herausgeputzten Produktionsstudio. Sondern aus einem Bunker heraus. Mitten in Kiew.



Ukraine-Krieg: Moderator muss „Studio schon ein paar Mal während Live-Übertragung verlassen“

Im RTL-Interview spricht der selbsternannte Forscher und Geschichtenerzähler - so beschreibt er sich auf Instagram - über die Widrigkeiten und die Zustände in der Hauptstadt, auf die es der Kreml-Chef wegen der westlichen Orientierung der Regierung um Wolodymyr Selenskyj* besonders abgesehen hat.

„Wir sind in einem Bunker, mussten schon ein paar Mal das Studio während der Live-Übertragung verlassen, weil wir die Sirenen heulen hören konnten“, erklärt Gordeev, der an einem einfachen Schreibtisch vor einem Tablet sitzt. Hinter ihm ist eine Anrichte zu sehen, darauf Blumen, ein Korb und ein aufrecht stehendes, rundes Brett. Wenigstens etwas Normalität in Zeiten, die sich so unwirklich anfühlen.

Putins Angriff in der Ukraine: Gordeev ist letzter sendender Moderator in Kiew

An der Wand ist die ukrainische Flagge zu sehen. Blau und Gelb - die Farben, die derzeit die Welt verbinden. Aktuell ist Gordeev nach eigenen Angaben das Sprachrohr der Reporter im Land: „Alle Sender der Ukraine haben sich zusammengefügt, wir haben nur noch einen Kanal, der läuft. Ich bin der Moderator dafür.“ Kommuniziert werde vorrangig über Instagram, „manchmal bekommen wir auch 1000 Meldungen pro Tag“.

Aber nicht nur er sei nun ein Unikat, es gebe auch nur einen Kameramann und einen Regisseur: „Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Weise, Fernsehen zu machen.“ Die für ihn wichtigsten Nachrichten: „Was wir wissen, ist, dass russische Truppen das Atomkraftwerk von Tschernobyl eingenommen haben. Sie haben dort Geiseln genommen. Das sind die zwei wichtigen Punkte, von denen sie wissen sollten in Europa.“

Video: Ukrainisches Mädchen singt im Bunker und rührt alle zu Tränen

Lesen Sie auch Sicherheitsexperte sieht Putin „am längeren Hebel“ - „Nato wird am Zaun stehen und zuschauen“ Zieht Russland seine Truppen wirklich zurück? Sicherheitsexperten halten ein Täuschungsmanöver von Wladimir Putin für möglich. Sicherheitsexperte sieht Putin „am längeren Hebel“ - „Nato wird am Zaun stehen und zuschauen“ Dschungelcamp 2022: Internes Gespräch zwischen Zietlow und Hartwich versehentlich ausgestrahlt Sonja Zietlow und Daniel Hartwich waren ungewollt mit einem Dialog live. Dabei ging es um eine Schalte und einen müden Produktionsmitarbeiter. Dschungelcamp 2022: Internes Gespräch zwischen Zietlow und Hartwich versehentlich ausgestrahlt

Ukraine-Krieg: „Brot, freie Straßen, keine Morde“

In Kiew gehe das Leben hingegen noch relativ geordnet weiter: „Wir haben Brot in den Geschäften, wir haben freie Straßen, es gibt keine Morde. Was das Netz betrifft, ist die Verbindung manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal können wir online gehen“, so Gordeev.

Allerdings bleibt auch in der Millionenstadt niemand wirklich verschont. Wird jeder daran erinnert, dass sich das Land ungewollt in einem Krieg befindet, der an längst vergangen geglaubte Zeiten erinnert.

Kampf um Kiew: „Sie wollen die Stadt einnehmen oder zerstören“

„Um etwa vier Uhr morgens wurde über Kiew ein russisches Flugzeug abgeschossen. Von dem Knall bin ich aufgewacht“, verrät Gordeev. Er weiß, was die Stunde geschlagen hat. Dass die entscheidende Phase des russischen Angriffs bevorstehen dürfte.

„Jetzt stehen sehr viele russische Truppen rund um Kiew, aber die Stadt ist noch nicht eingekesselt. Aber das ist eines der Hauptziele der Truppen der Russischen Föderation: Sie möchten Kiew einnehmen oder zerstören“, betont der tapfere Moderator.

Zuvor hatte er in einem Interview dem britischen Modertoren-Duo Kate Garraway und Ben Shephard von „Good Morning Britain“ gestanden: „Es ist wirklich ein harter Job, aber jeder in der Ukraine macht gerade seine Arbeit. Ich denke, dass wir an unseren Sieg glauben, weil genau hier, in unserem Land, die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft verläuft.“ (mg) *merkur.de und tz.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA