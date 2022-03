Düstere Prophezeiung für 2022: Hat Nostradamus den Russland-Ukraine-Krieg vorausgesagt?

Düstere Aussichten: Nostradamus soll im Frühjahr 2022 eine bedeutungsvolle Prophezeiung gemacht haben. © General/imago

Nostradamus hat für das Jahr 2022 wenig Gutes vorhergesagt. Der Arzt und Astrologe formuliert nebulös. Nun soll der „Seher“ aus dem 16. Jahrhundert mit einer unheimlichen Vorhersage richtig liegen.

München – Die Prophezeiungen des Nostradamus faszinieren und verängstigen Menschen seit Generationen. Es sind rätselhaften und dunkle Verse, die der Apotheker Michel de Notredame geboren 1503 im französischen Saint-de-Rémy-de-Provence seiner Nachwelt hinterlassen hat. In düsteren Bildern beschreibt Nostradamus darin die Zukunft. Es ist schwierig, genaue Daten seiner dramatischen Vorhersagen festzulegen. Die mysteriösen Vierzeiler lassen sich unterschiedlich auslegen. Es finden sich keine konkreten Angaben, wie Namen oder Jahreszahlen. Erstmals erschienen Nostradamus-Prophezeiungen im Text Les Prophietes im Jahr 1555.

Nostradamus-Prophezeiungen sind nebulös

„Die Verse sind so unklar, dass man vieles hineininterpretieren kann, ähnlich wie bei Horoskopen auch“, sagt der Historiker und Nostradamus-Experte Jörg Dendl im Spiegel (2003). Der berühmte Franzose aus dem 16. Jahrhundert hat 924 Vierzeiler über Ereignisse bis zum „Endjahr“ 3793 verfasst. Viel Stoff, um den wahren Sinn der nebulösen Verse zu entschlüsseln.

Seine Anhänger glauben bis heute, dass Nostradamus in die Zukunft blicken kann. Nostradamus soll Adolf Hitler, die Mondlandung 1969, die Terroranschläge vom 11. September und vieles andere vorhergesagt haben.

Sagt Nostradamus Krieg im Jahr 2022 vorraus?

Für das Jahr 2022 sieht Nostradamus schwarz* - Überschwemmungen, Dürre und Hungersnot drohten. Diese Vorhersagen kursierten natürlich schon um den Jahreswechsel. Zudem prophezeie Nostradamus einen großen Konflikt im Frühjahr 2022. Unter seinen 942 kryptischen Vierzeiler finde sich die vage Andeutung, dass Frankreich einer Bedrohung aus dem Osten ausgesetzt sein könnte. In den Vorhersagen sei die Invasion Frankreichs durch eine Bedrohung aus dem Osten ein wiederkehrendes Thema.

„Der Blaue wird dem Weißen so viel Leid zufügen, wie Frankreichs Wohltat für beide ausmacht“

Nostradamus-Experte Bobby Shailer deutete jedoch an, dass nach den Vorhersagen von Nostradamus der Ausbruch eines Dritter Weltkriegs „in den nächsten Jahren“ stattfinden könnte, berichtet das britische Boulevardblatt Daily Mail. Letztes Jahr sagte Shailer bekannt von Discovery +-Serie Nostradamus: End of Days: „Nostradamus sagt, es wird ein massiver langer Krieg, 25 bis 29 Jahre, gefolgt von kleineren Kriegen.“ Allerdings machten die Vorhersage auch Hoffnung: Wenn die Menschheit den dritten Weltkrieg überstehe, würde dann 1000 Jahre Frieden herrschen, die Nostradamus das „Saturnzeitalter“ nannte.

Aber keine Panik: Es sind einfach „Prophezeiungen“. Alles Mögliche lässt sich in seine Vorhersagen hineinlesen. Bisher gibt es keinen echten Beleg für die Wahrhaftigkeit seiner Zukunftsvisionen. Schon einmal habe es eine gewisse Unruhe in der Nostradamus-Gemeinde gegeben, dass in den Jahren 2010 bis 2012 fast so etwas wie ein Weltkrieg entstehen könnte, berichtet der Spiegel im Jahr 2003. Ähnlich nebulös und spekulativ sind auch die Vorhersagen von der verstorbenen Bulgarin Baba Wanga*. Außerdem: Die Corona-Pandemie erwähnte er übrigens in keiner seiner Prophezeiungen.

Untergang, Finsternis und Verwüstung - Wer war Nostradamus?

Sieht nichts Gutes für 2022 kommen: Nostradamus. © Cinema Publishers Collection/imago

Der Franzose Michel de Nostredame (latinisiert: Nostradamus) lebte im 16. Jahrhundert. Es war eine Zeit, bestimmt von Pest und Bauernkriegen. Seine Vorfahren waren wahrscheinlich spanische Juden. Sein Vater trat zum katholischen Glauben über. Er soll als Arzt und auch als Astrologe gearbeitet haben. Als engagierter Arzt im Kampf gegen die Pest erwarb er sich großes Ansehen. Seine Verse sind in einer verschlüsselten Sprache, einem Gemisch von Altfranzösich, Latein und auch eigenen Wortgebilden abgefasst. Vieles ist kaum verständlich und schwer zu übersetzen. Über die Jahrhunderte gab es unzählige Auslegung der Verse. Berühmt geworden ist Nostradamus mit der vermeintlichen Vorhersage des französischen Königs Heinrich II. :

„Der junge Löwe überwindet den alten auf kriegerischem Feld im Einzelwettkampf.

Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Von zweien dann stirbt einer eines grausigen Todes“.

Obwohl die Verse keine konkreten Angaben enthalten, wurde das Ereignis der Dichtung Nostradamus nachträglich zugeordnet. Dass ein Turnier schon damals keine kriegerische Handlung war, änderte nichts daran. Heinrich II. kam bei einem Turnier ums Leben, indem eine Lanzenspitze in seinen Kopf drang. Nach qualvollem Leiden starb der König am 10. Juli 1559 an dieser Verletzung. Die Prophezeiung wurde auf das Ereignis einfach hingedeutet. Sein Ruhm als Wahrsager verbreitete sich noch zu Nostradamus Lebzeiten. Nostradamus starb am 2. Juli 1566. Weitere News zum Ukraine-Krieg finden Sie auch im tz.de-Ticker. (ml)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA