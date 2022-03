Stephen King postet seltenes Foto – wegen Ukraine-Krieg macht er „eine Ausnahme“

Von: Michelle Brey

Auf Twitter postete Autor Stephen King einen seltenen Beitrag. © Screenshot Twitter/StephenKing

Die Solidarität mit der Ukraine ist groß. Auch der weltbekannte Autor Stephen King postete nun ein seltenes Foto auf Twitter.

München - In der Ukraine tobt der Krieg. Bomben fliegen, zerstören Städte, töten Menschen. Auch am siebten Tag seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine nehmen die Schreckensmeldungen kein Ende. Weitreichende Sanktionen des Westens sollen Machthaber Wladimir Putin unter Druck setzen. Indes flüchten Tausende und wiederum Tausende zeigen ihre Solidarität mit den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern. Auf Twitter sorgte unter anderem ein Beitrag von dem bekannten Schriftsteller Stephen King für große Aufmerksamkeit.

Ukraine-Krieg: Autor Stephen King postet Foto auf Twitter

„Normalerweise poste ich keine Bilder von mir, aber heute ist eine Ausnahme“, schrieb King zu seinem Tweet vom 28. Februar. Tatsächlich sind Bilder von ihm, die er selbst auf sozialen Plattformen veröffentlicht, äußerst selten. Auf dem Foto steht King in einem T-Shirt mit dem Aufdruck „Ich stehe zur Ukraine“ und in die Hüften gestützte Hände vor einem riesigen Bücherregal.

Der Bestseller-Autor mit rund 6,6 Millionen Followern (Stand: 2. März 2022) wollte damit offenbar seine Solidarität mit der Ukraine ausdrücken und stößt bei seinen Fans auf großen Zuspruch. „Tolles T-Shirt“, kommentierte ein User den Beitrag. Zudem häuft sich, seit er das Foto online stellte, die Frage von Usern, woher er das T-Shirt hat. „Ich möchte auch gerne eins haben“, schrieb etwa ein Twitter-Nutzer.

Stephen King postet Foto mit Ukraine-Shirt - und geht russischen Machthaber an

Ebenfalls am 28. Februar verfasste der bekannte Autor einen weiteren Beitrag auf Twitter. „Zum ersten Mal in einer langen und berüchtigten Karriere steht Putin dumm da. Es muss ein Schock für ihn sein“, schrieb er. Worauf er sich dabei genau bezieht, bleibt offen. Vermuten lässt sich, dass er sich unter anderem auf die offenbare Fehleinschätzung Putins bezieht. Denn auch am fünften Tag (28. Februar) nach dem Einmarsch Russlands kamen Putins Truppen kaum vorwärts*. Entschlossen stellt sich die Ukraine seit Beginn des Krieges gegen die russischen Soldaten. Kämpfe und Kiew und die zweitgrößte Stadt Charkiw halten die Welt in Atem. (mbr) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA