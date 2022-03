Thailand-Urlaub: Tausende Touristen sitzen ohne Geld fest – Grund ist der Ukraine-Krieg

Von: Michelle Brey

In thailändischen Urlaubsregionen wie Phuket sind etliche Ukrainer und Russen gestrandet. (Symbolbild) © Carola Frentzen/dpa

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind immens. Die verhängten Sanktionen gegen Putins Russland wirken. In Thailand sind indes tausende Touristen gestrandet.

Bangkok/München - Seit dem 24. Februar tobt in der Ukraine der Krieg. „Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“, sagte Außenminister Annalena Baerbock. Explosionen, Tote, erbitterte Kämpfe: Seit dem Einmarsch russischer Truppen folgt eine Schreckensmeldung auf die nächste.

Die verhängten Sanktionen gegen Putins Russland schlagen indes voll ein. Zahlreiche westliche Staaten hatten Maßnahmen als Reaktion auf Wladimir Putins Vorgehen ergriffen, die etwa die Autoindustrie, den Energie- und Finanzsektor, den Handel und die Technologie hart treffen.

Die Folgen des Ukraine-Konflikts* und dessen Sanktionen sind auch in Thailand zu spüren. Tausende gestrandete Touristen aus der Ukraine und aus Russland sitzen dort fest. Ihnen fehlt das Geld.

Ukraine-Krieg: Touristen haben keinen Zugang mehr zu ihrem Geld

Ukrainische und russische Touristen erhalten in Thailand die Möglichkeit, ihre Visa kostenfrei zu verlängern. Bei einem Treffen wollten die zuständigen Behörden am Dienstag (8. März) darüber beraten, wie man Touristen, die von dem Ukraine-Krieg betroffen sind und nicht in die Heimat zurück können oder wollen, sonst noch helfen könne. So zitierte die Zeitung Bangkok Post Yuthasak Supasorn, den Chef der Tourismusbehörde TAT.

Es hielten sich etwa 7000 Ukrainer und Russen vor allem in den Urlaubsregionen Phuket, Koh Samui, Pattaya und Krabi auf. Zahlreiche Rückflüge in ihre Heimatländer seien aber mittlerweile ausgesetzt. Viele Reisende kämen auch nicht mehr an ihr Geld, weil Transaktionen über russische Banken blockiert seien.

So hatten beispielsweise wichtige Kreditkartenanbieter der USA Maßnahmen als Reaktion auf Russlands Einmarsch ergriffen. Aufgrund der internationalen Sanktionen schlossen Visa, Mastercard und American Express russische Banken aus ihren Bezahlnetzwerken aus. Die betroffenen Banken und deren Kunden können keine Transaktionen über die Netzwerke der Anbieter mehr vornehmen.

Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Krieg: Ein Überblick

Ukraine-Krieg: Thailand bietet ukrainischen und russischen Touristen Obdach

Die Regierung in Bangkok wolle Gestrandeten deshalb touristische Unterkünfte als Obdach anbieten, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Moskau werde für Staatsbürger möglicherweise Rückführungsflüge organisieren - Thailand werde jedoch keine Touristen zwingen, in die Heimat zurückzukehren, wenn sie dies nicht wollten.

In der Ukraine setzen sich die Kämpfe indes fort. Die Ukraine erhob am Dienstag schwere Vorwürfe. Angeblich sei ein Evakuierungsbus von russischen Soldaten beschossen worden. (mbr mit dpa)