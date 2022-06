„Wenn wir fallen, fallt ihr auch“: Klitschko-Brüder warnen Deutschland und Europa vor Ausbreitung des Krieges

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Im Ukraine-Krieg wurde Kiew nach einigen Wochen erneut das Ziel von Putins Angriffen. Vitali und Wladimir Klitschko warnen den Westen vor einer Ausbreitung des Krieges.

Kiew/München — Im Ukraine-Konflikt wurde die ukrainische Hauptstadt Kiew von den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin schon in den ersten Tagen der Invasion ins Visier genommen. Fallschirmjäger landeten am Gostomel-Flugplatz nahe Kiew und die Stadt wurde aus der Luft und vom Boden aus mit Artillerie, Raketen sowie Marschflugkörpern beschossen. Dennoch konnte die ukrainische Verteidigung den russischen Angriff zurückschlagen. Putins Truppen zogen sich zurück.

Lange Zeit war es ruhig um Kiew, insbesondere da die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen nun hauptsächlich im Osten des Landes ausgetragen werden. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Doch in der vergangenen Woche störte der Einschlag von russischen Raketen plötzlich die Ruhe in Kiew. Bürgermeister Vitali Klitschko ist überzeugt: Moskau hat Kiew nicht aufgegeben und will sogar mehr als nur die Ukraine. Gemeinsam mit seinem Bruder, Box-Legende Wladimir Klitschko, warnte er Europa und Deutschland vor einer „brandgefährlichen“ Situation.

Ukraine-News: Klitschkos rufen zur Unterstützung auf - „verteidigen Werte jedes westlichen Staates“

„Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Munition, wir brauchen moderne Waffen, Verteidigungswaffen“, betonte Vitali Klitschko im Interview mit Bild angesichts der russischen Invasion. Sollten diese Waffen allerdings nicht geliefert werden, bedeute dies, dass mehr ukrainische Verteidiger sterben würden.

Kiews Bürgermeister erwähnte an dieser Stelle die Diskrepanz zwischen Aussagen und Handlungen: „Wir hören seit Monaten, dass ‚bald‘ Waffen geliefert werden und dass ‚bald‘ Unterstützung kommt. Von den Militärs höre ich aber, dass nur ein Teil der Unterstützung kommt – nicht in der gewünschten Menge. Das bedeutet, wir verlieren Territorien und wir verlieren Menschenleben.“

Dabei verteidige die Ukraine auch „die Werte jedes westlichen demokratischen Staates“, so Vitali Klitschko. Sein Bruder Wladimir ist überzeugt: „Wenn wir fallen, fallt ihr auch. Wir sind miteinander verbunden.“ Die „schöne Welt“ von Frieden und Demokratie werde von Russland in der Ukraine zerstört.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Ukraine-News: Klitschko-Brüder mit ernster Warnung - „Krieg wird auch an Tür der Deutschen klopfen“

Im Bild-Interview wurde die Box-Legende auch gefragt, ob denn die Schuld beim Westen und Deutschland liegt, sollte das ukrainische Militär im Donbass verlieren. „Was die Schuld betrifft, kann man viel hin- und herschieben. Aber die Schuld an diesem Krieg liegt definitiv auf der russischen Seite“, antwortet der Bruder von Kiews Bürgermeister. Allerdings hat er trotzdem eine klare Botschaft an Deutschland: „Er (Krieg, Anm. Redaktion) wird auch an die Tür der Europäer und der Deutschen klopfen.“

Ähnlich äußerte sich sein Bruder. „Kiew war ein Ziel und bleibt ein Ziel“, so Vitali Klitschko. Allerdings gehe es Putin nicht nur um Kiew, sondern um das ganze ehemalige russische Territorium. So werde er auch nicht an der Grenze zu Polen anhalten, sondern so weit gehen, „wie wir es ihm erlauben“. Im Falle eines weiteren russischen Vormarsches wird es laut Vitali Klitschko zu einer „brandgefährlichen“ Lage für jeden Europäer kommen.

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt warnte Deutschland mit Blick auf Putins Ambitionen zu ehemalig russischen Gebieten: „Und Deutschland darf nicht vergessen: Ein Teil von Deutschland war Teil des sowjetischen Imperiums.“ Daher sei es auch falsch, zu denken, „der Krieg wäre weit weg“. Schließlich könne er jeden in der EU treffen.

Ukraine-News: - Kiew-Bürgermeister Klitschko bittet um Zahlungsstopp an Putin - „blutiges Geld“

Die Klitschko-Brüder teilten auch ihre Einschätzungen zu einem möglichen Ende des Krieges. Ewig werde er nicht dauern, führt Wladimir Klitschko an. „Mit einer klaren wirtschaftlichen Isolierung von Russland und der Unterstützung der Ukraine wird dieser Krieg nicht mehr lange dauern“, sagte die Box-Legende gegenüber der Bild. Davon sei er „fest überzeugt“ – allerdings nur „wenn diese Unterstützung kommt“. Der Krieg werde nur dann enden, wenn sich die Welt „in einer Front gegen diese Aggression“ stelle.

Vitali Klitschko unterstrich, dass die Ukraine alles tue, „um den Krieg zu stoppen und unser Territorium zu befreien“. Für ein Ende des Krieges sah er auch den Westen in Verantwortung und richtete sich mit einem verzweifelten Appell an westliche Staaten. „Bitte stoppen Sie die Zahlungen nach Russland. Jeder Cent, der nach Russland geschickt wird, ist blutiges Geld“, so der Bürgermeister. Dieses Geld werde in das russische Militär investiert, betonte er und fügte hinzu: „Und dann sehen wir solche schrecklichen Bilder nicht nur in Kiew, sondern auch im Westen. Ich hoffe aber, nicht in Europa.“ (bb)