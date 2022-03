Ukraine-Krieg: Senf wird auf dem Weltmarkt knapp

Von: Anna Lorenz

Teilen

Nach Mehl, Öl, Hefe und Co. könnte ein weiteres Lebensmittel wohl bald knapp werden. Diesmal trifft es die Freunde bayerischen Lebensgefühls besonders hart.

München - Der Sommer im Biergarten, viel Gelächter, gutes Essen und eine kühle Maß - was im Rahmen der pandemischen Hochphasen undenkbar gewesen ist, schien bis jetzt ein absolutes Highlight im Sommer 2022 zu werden. Doch nicht nur der Ukraine-Krieg, auch die steigenden Corona-Zahlen lassen den Gedanken an ein unbeschwertes Zusammensein in bayerischen Biergärten in gedankliche Ferne rücken. Nun ist ein weiterer Stolperstein aufgetaucht, der die Vorfreude empfindlich trüben könnte: Ein „Grundnahrungsmittel“ im Freistaat wird wohl bald nicht mehr auf dem Teller landen können.

Wegen Ukraine-Krieg: Dieses Gewürz wird auf dem Weltmarkt knapp

Russland und die Ukraine exportieren nicht nur Öl und sind ein wichtiger Mehl-Lieferant auf dem Weltmarkt - es kommen auch rund 80 Prozent der Senfsaaten, die hierzulande verkauft werden, aus diesen Ländern. Im Rahmen des Kriegs, in dem eine Einigung nun zumindest teilweise als möglich beurteilt wird, ist es nun fraglich, ob die über 30.464 Tonnen Senfkörner, die Deutschland jährlich von dort importiert, aufzubringen sein werden.

Der Lebensmittelverband Kulinaria, dem rund 130 Unternehmen angehören, äußert sich gegenüber Welt äußerst besorgt. Es sei bereits jetzt eine Verknappung bemerkbar, die sich in Zukunft noch verschärfen werde, so Hauptgeschäftsführer Markus Weck. „Aktuell gibt es auf dem Weltmarkt keine Senfkörner mehr zu kaufen“, bestätigt der Regensburger Senfhersteller Händlmaier. Erste Maschinen seien bereits abgeschaltet, bis August werde man so voraussichtlich lieferfähig bleiben.

Ukraine-Krieg: Senf-Schicksal entscheidet sich bis Mitte April

Kanada, der drittgrößte Exporteur von Senf in den europäischen Raum, lieferte das Gewürz - zu horrenden Preisen - bis vor Kurzem noch nach Deutschland. Doch nun ist auch diese Quelle versiegt. Die Option, künftig „seinen Senf“ auf regionaler Basis dazuzugeben, ist laut Weck wenig aussichtsreich. Die Menge deutscher Saaten sei überschaubar. Damit Leberkassemmel, Weißwürste oder Grillsteak im Sommer süß oder scharf genossen werden können, ist Deutschland somit auf den Import von ukrainischem oder russischem Senf angewiesen.

Nicht nur zur Brotzeit - Senf ist eines der beliebtesten Gewürze in deutschen Küchen. (Symbolbild) © Bernd Juergens/imago

Spätestens zum Herbst seien die Vorräte sonst gänzlich aufgebraucht. Doch die Zeit wird knapp. Wenn die Saat laut Weck nicht „in den kommenden beiden Wochen“, mithin bis in die erste Aprilhälfte, passiert, wird das Lebensmittel trotz des moderaten, deutschen Pro-Kopf-Bedarfs von etwa 800 Gramm vermutlich alsbald ins Fadenkreuz sämtlicher Hamsterer geraten - frei nach Loriots berühmtem, nun nahezu prophetisch anmutendem Unkenruf in „Papa ante Portas“: „Die Welt geht unter, aber wir haben Senf, Wurzelbürsten und Badezusatz.“ (askl)