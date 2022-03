Junge Ukrainerin zeigt auf TikTok, wie der Alltag als Geflüchtete in Deutschland aussieht

Von: Pia Seitler

Junge Ukrainerin berichtet auf TikTok von ihrem Alltag in einem Zeltdorf für Geflüchtete in Hannover. © Lino Mirgeler/dpa

Auf TikTok berichtet eine junge Geflüchtete aus dem Ukraine-Krieg von ihrem Leben in einem Zeltdorf in Hannover und ihrem Traum, Physikerin zu werden.

Auf dem Messegelände in Hannover leben aktuell 850 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Eine von ihnen, eine junge Ukrainerin, berichtet von ihrem Leben in dem Zeltdorf in Hannover in kurzen Videoclips auf TikTok. Die größte Eigentümlichkeit seien die riesigen Distanzen, die sie in der Halle zurücklegen muss, um zum Beispiel zur Toilette zu kommen. „Ich muss jeden Tag sechs Kilometer gehen, nur um zu trinken und zu pinkeln“, sagt sie in einem Video. Die Ukrainerin floh mit ihrer Freundin und ihren vier Ratten nach Deutschland. In der Ukraine studierte sie Physik, erzählt sie in einem Video. In Deutschland würde sie gerne weiter studieren und kann sich vorstellen, länger hier zu bleiben.

