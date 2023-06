Zettelkrieg bei Parkplatzstreit: „Deine Kinder solltest du schnell umbenennen!“

Von: Fabian Raddatz

In Hamburg ist ein Parkplatz-Streik eskaliert. Weil jemand auf gleich zwei Parkplätzen gleichzeitig parkte, brannten bei einigen die Sicherungen durch.

Hamburg – „Du Sohn einer Straßenhündin“, „Wer nennt seine Kinder so dämlich?“ Es sind üble Beleidigungen, die Unbekannte per Zettel an ein Auto gehängt haben. Das „Vergehen“ des unbekannten Fahrers: Er hatte irgendwo in Hamburg zwei Parkplätze statt nur einen belegt.

Szenen vom mutmaßlichen Ort des Geschehens. Links das Auto des vermeintlichen Park-Sünders, oben rechts einer der beleidigenden Zettel.

Offenbar zu viel für einige, sie beleidigten die Familie des Fahrers aufs Übelste. „Wer gibt dir das Recht, zwei Parkplätze zu besetzen?“ ist da noch die netteste Frage. Besonders ekelhaft: Die mutmaßlich zwei Verfasser der Zettel machen sich über die Namen der Kinder lustig. Diese standen gut sichtbar auf der Heckscheibe des Wagens.

So heißt es auf einem der Zettel: „Deine Kinder solltest du schnell umbennen.“

Parkplatz-Streit in Hamburg eskaliert: „Selten etwas so ekelhaftes gesehen“

So viel Wut, das sorgt auch in den sozialen Netzwerken für Unverständnis: „Er oder sie parkt scheiße und die Mutter und Kinder werden beleidigt. Unglaublich. Selten etwas so ekelhaftes gelesen“, kommentiert eine Nutzerin unter dem Instagram-Post von „notesofgermany“, wo Bilder des Parkplatz-Streits gezeigt wurden.

Ein weiterer User schreibt: „Ja, das Auto ist scheiße geparkt, aber über Kinder lustig machen und noch exposen GEHT GAR NICHT!“ „Sorry, aber dieser Post geht zu weit. Hier werden Fahrer*in und Kinder aufs übelste beleidigt und ihr postet das. Das geht überhaupt nicht“, pflichtet jemand bei.

Fahrer parkt Auto auf zwei Parplätzen – dann wird seine Familie aufs Übelste beleidigt

Andere plädieren dafür, das Ganze nicht so ernst zu nehmen. „Leute! Seid ihr alle Humorbefreit? Ich mein, dieses aufregen, dass die Kinder beleidigt werden, nervt!“, schreibt jemand – um dann noch einen draufzulegen: „Das haben die Eltern schon selbst, mit den Namen, getan.. Scrollt doch einfach weiter. Irgendwann darf man gar nichts mehr posten.“

Auch, ob beide Zettel tatsächlich von zwei unterschiedlichen Personen stammen, wird in den Kommentaren angezweifelt: „,Vorredner‘ ja ja wer‘s glaubt, die Zettel sehen aus als ob sie von der gleichen Person stammen“, schreibt ein Nutzer.

Diese, sowie die Frage, ob Fahrer und Zettel-Schreiber noch aufeinandertrafen – oder es nur bei schriftlichen Beleidigungen blieb – das ist nicht überliefert.