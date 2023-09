Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit in Deutschland – wann ist es so weit?

Von: Nadja Austel

Die Tage werden kürzer und der Winter naht – und mit ihm auch die Zeitumstellung. Wann in diesem Jahr von Sommerzeit auf Winterzeit gewechselt wird.

München – Bei kaum einem anderen Thema wird in Deutschland so regelmäßig kollektiv dessen Abschaffung herbei gewünscht: Die Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winterzeit, und umgekehrt. Alle sechs Monate dreht Deutschland Zeiger vor- oder zurück und bei vielen tauchen jedes Mal die gleichen Fragen auf: Ist das am kommenden Sonntag? Und: Vor oder zurück?

In diesem Jahr ist es in der Nacht zum 29. Oktober so weit, die Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winterzeit wird überall im Lande durchgeführt. Die Uhren werden dabei um 3 Uhr nachts um eine Stunde zurückgestellt, also auf 2 Uhr morgens. Das bedeutet auch, dass wir eine Stunde länger schlafen können, ohne Zeit zu verlieren.

Zeitumstellung: Vor oder zurück? Eselsbrücken für die Umstellung auf Sommer- und Winterzeit

Manche Menschen benötigen für die Anpassung an die Zeitumstellung allerdings mehrere Tage. Sie fühlen sich weiterhin zum gewohnten Zeitpunkt müde oder wach. Die Auswirkungen erhöhen das Unfallrisiko auf der Straße, wie der ADAC Berlin-Brandenburg informiert. Besonders riskant ist das allerdings bei dem Wechsel von Winterzeit auf Sommerzeit, wenn das Land durch das Vorstellen der Uhren gleichzeitig eine Stunde Schlaf „geklaut“ bekommt.

Der ausgewählte Tag für die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt ist jeweils der letzte Sonntag im März, beziehungsweise Oktober des Jahres. Daran zu denken ist heutzutage glücklicherweise nur noch bei analogen Uhren notwendig: Funkuhren, Smartphones und auch TV-Geräte stellen sich automatisch um. Um sich trotzdem besser merken zu können, wann der Zeiger in welche Richtung gedreht werden muss, gibt es einige Merkhilfen, beispielsweise:

Im Frühling stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, im Herbst holt man sie zurück .

die Tür, im Herbst holt man sie . Zum Sommer geht die Temperatur hoch (von 2 auf 3 Uhr) , im Winter nach unten (von 3 auf 2 Uhr ).

, im Winter nach ). Die Regel 2 – 3 – 2: Von 2 auf 3 Uhr und dann zurück.

Immer Ärger mit der Zeitumstellung: Warum Sommerzeit und Winterzeit nicht abgeschafft wurden

Die Zeitumstellungen im März und Oktober eines jeden Jahres ist vielen Menschen ein Dorn im Auge. Im Jahr 2018 stimmten EU-Bürger daher auch für das Ende der Zeitumstellung. Bis 2021 sollte die Abschaffung umgesetzt werden. Viel passiert ist seither allerdings nicht.

Der Grund dafür ist die Uneinigkeit der europäischen Länder. Da sie sich nicht auf eine einheitliche Normalzeit einigen konnten, drohte ein europaweiter Flickenteppich. Bis es also tatsächlich zu einer Abschaffung der Zeitumstellung kommt, wird es vermutlich noch dauern. Im Oktober 2022 hatte die Präsidentschaft unter den EU-Ländern das Thema Zeitumstellung nicht einmal auf die Tagesordnung gesetzt. (na)