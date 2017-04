Frankfurter Flughafen: So viel beschlagnahmen die Beamten

Frankfurt am Main - Mehr als 5 Tonnen Rauschgift wurden im Jahr 2016 auf Deutschlands größtem Flughafen beschlagnahmt. Dieser ist ein Umschlagplatz für Drogen, Waffen und seltene, oftmals gefährliche Tiere.

An dem Flughafen in Frankfurt am Main hat der Zoll im vergangenen Jahr wieder große Mengen an Drogen, Waffen und auch lebenden Tieren beschlagnahmt. Auch der Produktpiraterie sagen die Fahnder den Kampf an.

Das alles fanden die Beamten 2016

Ganze 5296 Kilogramm Rauschgift fanden die Beamten des Hauptzollamtes bei Kontrollen

34 Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen. Darunter waren neun Verdächtige, die Drogen zum Schmuggeln geschluckt hatten.

Auch der Schmuggel von Waffen und Munition war ein Thema: Zollfahnder beschlagnahmten 1686 einzelne Waffen

Darunter waren 20 erlaubnispflichtige Schusswaffen, 466 verbotene Waffen und 1200 Stück Munition

Der illegale Handel mit seltenen Tieren boomt: 2016 wurden insgesamt 16.877 artengeschützte Exemplare beschlagnahmt. Darunter waren 2302 lebende Tiere und 466 lebende Pflanzen.

Auch gefälschte Waren werden in großen Mengen versucht am Zoll vorbeizuschmuggeln: Im vergangenen Jahr zählte das Hauptzollamt 337.111 Plagiate mit einem Warenwert von knapp 42 Millionen Euro.

AFP